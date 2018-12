Skandali/DH Albania ka fituar tjetër tender,OST i dha 11 milion euro

Thellohet skandali me kompaninë Dunwell Haberman, e cila u shpall fituese për ndërtimin e një pjese të Unazës se Madhe, por aktiviteti ndërtimor i kesaj kompanie u pezullua nga Autoriteti Rrugor Shqiptar pas publikimit të dokumenteve, ne emisionin te paekspozuarit, te cilat ngrinin hije te forta dyshimi se DH Albania eshte nje kompani fantazme dhe e fitoi garen me dokumente te faksifikuara. Sipas te dhenave te siguruara nw faqen e Agjencise se prokruorimit publik, Operatori i Sistemit te Transmetimit i ka dhënë kompanisë DH ALBANIA, një tender me vlerë 12 milionë euro. “1 miliarde e 447 milionë lekë”.

Bëhet fjalë për ndërtimin e linjës 220 kilovoltBurrel-Peshkopi dhe traktin dalës të nënstacionit të Burrelit, një nga tenderatmë të mëdhenj të zhvilluar nga OSHEE gjatë këtij viti. Sipas dokumenteve tësiguruara nga Agjencia e Prokurimeve Publike, tenderi është zhvilluar në nëntordhe Dunwell Haberman Albania e ka fituar atë me 100 për qind të vlerës limit.Më konkretisht, sipas dokumenteve të APP, fondi limit për ndërtimin e linjësBurrel-Peshkopi ishte përcaktuar 1 miliardë e 447 milionë lekë dhe po me këtëçmim është fituar nga DH Albania.https://www.balkanweb.com/wp-content/uploads/2018/12/dh-2.png

Prokuroria ndërkohë ka nisur hetimet, lidhur me dokumentet e publikuara ne emisionin “Të Paekspozuarit” pas verifikimit të kryer me autoritetet e shtetit të Delaware, ku kompania DH albania pretendon se ka kompanine meme. te paekspozuarit zbuluan se kompania Dh Albania ka falsifikuar të dhënat si për aktivitetin e saj ashtu dhe për datën e themelimit, e cila në të vërtetë i përket qershorit të këtij viti, pak përpara se në Shqipëri të hapej gara për ndërtimin e Unazës së Re.

Rezulton disi e habitshme se si një kompani mund të ndërmarrë, sipas dyshimeve të deritanishme, falsifikime të përmasave të tilla pa patur garanci se nuk do të ketë verifikime për aktivitetin e saj real. Pika kyçe për momentin duket të jetë përfaqësuesi i filialit shqiptar të kompanisë amerikane, Avdiol Dobi, i cili rezulton të jetë pronar dhe i një kompanie të themeluar në 2016, me seli në Vlorë. Po ashtu dhe ortaku i kompanisë amerikane, shoqëria shqiptare BIBA X mund të hedhë dritë në hetimet mbi të vërtetën. Ndersa opozita deklaroi se u vërtetuan paralajmërimet e saj se Projekti I Unazës së madhe është një aferë korruptive.