Skandal me lojtarët e Arsenal, drogë dhe alkool gjatë jetës së natës

Arsenal përfshihet në një skandal të publikuar nga “The Sun”, protagonistët ishin Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Mesut Ozil dhe Pierre Emerick Aubameyang, të cilët janë duke pirë alkool dhe lëndë narkotike mes femrave me vetëdije të humbur. Kjo video e publikuar sigurisht që ka acaruar tej mase klubin për imazhin e dëmtuar por edhe për pasojat e drejtpërdrejta që do të ketë kompania sidomos në këtë periudhë kur ekipi duhet të jenë më të bashkuar se kurrë për të punuar më shumë për rezultatet e dobëta që kanë.

Ajo që është diskutuar është ‘festa’ të cilat janë zhytur ‘profesionistët’ e një prej klubeve më prestigjioze të Anglisë dhe i njohur në botë, të përfshihen në skandale të tilla. Lojtarët janë filmuar teksa konsumonin drogën ‘hippy crack’, një substancë që në Angli është e ligjshme dhe thithet nëpërmjet tullumbaceve, shkruan SP.

Një festë absurde dhe e rrezikshme, sepse kombinimi i alkoolit dhe oksidit nitrik, gazi në fjalë zakonisht përdoret në mjekësi për anestezi, mund të çojë në humbjen e vetëdijes me probleme të koordinimit deri në sulme në zemër që gjithashtu mund të shkaktojnë vdekjen. Në imazhet e lojtarëve të Arsenalit vuajnë efektet, tronditëse, duke humbur vetëdijen. Video që do të diskutojë dhe në të cilën ‘profesionistët’ dhe do të duhet të japin një shpjegim.