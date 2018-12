Skandal/ Avokati zbulon projektet e kryetarit të KLP-së në Fondacionin Soros

Avokati Altin Goxhaj në një postim në rrjetet sociale ka zbuluar se kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i zgjedhur ditën e sotme, Gent Ibrahimi ka regjistruar disa projekte në Fondacionin Soros.

Goxhaj shkruan se lidhur me këtë rast PD dhe kryetari i saj Lulzim Basha nuk kanë thënë asnjë fjalë, ndërsa akuzat e tyre i kanë lënë në kufinjtë se zgjedhja e tij, vërteton që Rama ka kapur organin më të ri të Prokurorisë.

“PD dhe LUL SOROSI nuk thojnë asnjë fjalë që Gent Ibrahimi që u zgjodh sot në krye të KLP (Këshillit të Lartë të Prokurorisë) është një ndër njerëzit më kryesorë të drejtësisë të George Soros në Shqipëri! Me këtë emërim Prokuroria i jepet me PPP Soros sipas Marëveshje të George Soros me Lulzim Basha në 5 Dhjetor 2014 në Selinë e PD!

Ndërkohë theksojmë se Gent Ibrahimi është që prej 2005 është anëtar i Rrjetit të Soros për Shqipërinë NOSA!

Dokumentat:

Shkollimi në Universitetin e Soros CEU dhe 15 projektet 2000-2013 që ka marrë nga Soros dhe Partnerët e Soros, Gent Ibrahimi (Drejtor i IPLS) u zgjodh sot në krye të Këshillit të Lartë të Prokurorisë sipas Reformës Soros në Drejtësi!”,- shkruan Goxhaj.