Si të lehtësosh dhimbjen e fytit me produke natyrale

Ujë me kripë

Gargara me ujë me kripë është një ndër metodat më të lashta që janë përdorur për normalizimin e fytit. Ky trajtim është shumë i mirë për infeksionet e fytit, sepse absorbon infeksionin e fytit. Merr një lugë kripë dhe vendose në një gotë me ujë në temperaturë ambineti, më pas bëj gargarë me të.

Mjaltë

Një nga antibiotikët natyralë më të njohur është dhe mjalti. Ky përbërës shkatërron mikrobet, të cilat shkaktojnë infeksionet, qetëson kollën si dhe simptomat e tjera të ftohjes. Mjafton të përziesh një lugë mjaltë me lëngun e një limoni dhe ta përdorësh çdo ditë.

Mjaltë me kanellë

Kombinimi i këtyre dy përbërësve është një zgjidhje shumë e mirë për të luftuar infeksionet e fytit. Kanella është një antioksidant i fuqishëm, e kombinuar me mjaltin mund të bëjë mrekulli. Përzie 2 lugë mjaltë me një lugë kanellë, treti në ujë dhe pi përbërjen.