Si do jetë dashuria në vitin 2019 për këto shenja horoskopi

Akrepi

Gjatë vitit të ardhshëm do të fejoheni me njerëz të qetë dhe të relaksuar, por të papriturat do të jenë rendi i ditës dhe nuk do t’ju lejojnë të shijoni kënaqësitë e të qenit bashkë.

Ose do të takoni njerëz të çmendur që do të shqetësojnë jetën tuaj dhe do t’ju kujtojnë se pa njëfarë çmendurie dashuria e humb shijen e saj.

Tetori do të jetë muaji më i mirë për të zgjedhur!

Shigjetari

Gjatë vitit të ardhshëm ndjenjat tuaja do të rriten ndaj partnerëve ekzistues ose atyre që do të keni fatin të takoni në muajt e ardhshëm.

Venusi do t’i bëjë ditët veçanërisht romantike në janar, maj dhe nëntor.

Nëse dikush nuk ua kthen dashurinë tuaj, e konsideroni atë një mesazh fati: do të ketë takime të reja, më emocionuese dhe të lumtura për ju.

Bricjapi

Dashuria do të vijë papritmas në jetën tuaj dhe, edhe nëse ju e gjeni në mënyrë racionale vështirë ta besoni atë, mund të jeni protagonistët e dashurisë me shikim të parë.

Në dhjetor ju gjithashtu do të keni Jupiterin në anën tuaj, i cili do t’ju përmbushë ëndrrat tuaja.

Shkurti, shtatori dhe dhjetori do të jenë muajt më fatlumë