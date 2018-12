“Shqiponja” zgjidhet fjala e vitit në Zvicër

Shqiponja ka qenë një fjalë e përdorur shpesh gjatë vitit 2018 në Zvicër, sidomos gjatë muajit të kampionatit Botëror 2018.

Pas ndeshjes me Serbinë, ku Xhaka dhe Shaqiri festuan golat e tyre duke bërë simbolin kuqezi me duar, mediat sportive vlonin nga debati lidhur me këtë çështje.

Megjithatë, habia vjen nga juria e Shkollës së Lartë e Zürichut për Shkenca Aplikative e cila ka zgjedhur fjalën “Doppeladler” (Shqiponjë) si fjalën e vitit në Zvicër.

Në njoftimin e tyre thuhet:“Në vitin 2018 shqiponja ka qenë e pranishme gjithandej dhe është shfaqur në përditshmërinë e Zvicrës; me debatet mbi të do të merremi edhe një kohë të gjatë”.