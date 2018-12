Shqipëria shpall ‘non grata’ ambasadorin iranian dhe një zyrtar, SHBA: Jemi me Tiranën

Shqipëria ka shpallur persona të padëshiruar (non grata) ambasadorin e Republikës Islamike të Iranit në Tiranë Gholamhossein Mohammadnia si dhe një zyrtar tjetër tjetër të ambasadës, pasi dyshohet se janë përfshirë në aktivitete që cenojnë sigurinë në vend.

Burime nga MEPJ bëjnë me dije se vendimi i Shqipërisë për shpalljen e ambasadorit iranian dhe zyrtarit tjetër si të padëshiruar është marrë në konsultim me vendet aleatë, për shkak të aktivitetit të tyre në Shqipëri në kundërshtim me statusin e tyre diplomatik.

Kujtojmë se ambasadori iranian në Tiranë, Gholamhossein Mohammadnia është akuzuar nga muxhahedinët në vendin tonë si agjent i shërbimeve sekrete iraniane.

Këshilltari për sigurinë i presidentit të SHBA-ve, John Bolton, reagoi në Twiter për ngjarjen:

“Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama sapo dëboi ambasadorin iranian, duke u treguar udhëheqësve të Iranit që mbështetja e tyre për terrorizmin nuk do të tolerohet. Ne jemi përkrah zotit Rama dhe popullit shqiptar teksa ata kundërshtojnë sjelljen e padëshiruar të Iranit në Europë dhe në gjithë botën” – shënoi zoti Bolton.

Shpallja persona non grata e diplomatëve iranianë mendohet se ka të bëjë me shkeljen e statusit të diplomatit dhe me veprimtari të dyshimta si pjesë e ekstremizmit dhe terrorizmit të dhunshëm.