Shkëputja nga PD e sherri me Bashën, Majlinda Bregu zbulon pengun e madh

Majlinda Bregu ish-ministrja e qeverisë Berisha, mbrëmë ishte e ftuar në “Opinion” ku ishin të ftuar personazhet me të spikatur të 2018.

Rikujtojmë se Bregu së shpejti do të largohet nga Shqipëria për shkak të detyrës së re. Bregu është shkëputur totalisht nga PD pas mosmarrveshjeve me Bashën.

Por cili është pengu i saj më i madh:

Gjatë bisedës ajo tregoi për vështirësitë e profesionit dhe rrugën që i është dashur të ndjekë për të arritur deri këtu ku është.

Majlinda u shpreh se pengu më i madh i jetës së saj lidhet me mëmësinë dhe kohën e shkurtër që ka kaluar me fëmijët e saj.

”Ka patur momente të vështira pa fund, që janë momente që ti nuk ke mundësinë dhe kohën që të angazhohesh në hallet e tua personale. Unë nuk harroj dot kurrë që të heq ndjenjën e fajit që kam me veten, që im bir lindi, u rrit dhe unë nuk kam pasur kohë. Edhe tani unë do të largohem, ai do të jetë këtu se është viti shkollor.

Pastaj nuk e di, do kordinohemi. Për këdo që ka fëmijë e kupton shumë mirë këtë. Ikim dy ditë dhe e kemi kokën pas tek fëmija, ndaj nuk është e lehtë. Megjithatë është një sakrificë që e kalojnë të gjitha gratë. Edhe unë si Klodi në vitin 1997 isha shtatzënë me vajzën në itali, kur po b ëja një reportazh për vajzat e trafikuara. Ishte kohë e vështirë”,– u shpreh Majlinda. /Lajmifundit.al