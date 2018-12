Serbia është fajtorja për kaosin e krijuar në Ballkan

Kryetarja Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Serbi, Sonja Biserko, beson se qëndrimi i Serbisë ndaj fqinjëve të saj është një provë e kthimit në vitet 1990 dhe se marrëdhëniet rajonale janë aktualisht në prag të një goditjeje.

Reagimi i saj erdhi pasi Beogradi nuk është pajtuar me largimin e Malit të Zi dhe në të gjitha mënyrat është duke u përpjekur për të provokuar kaos me ndihmën e aktorëve lokalë.

“Mosbesimi ndaj fqinjëve nga Serbia është duke ngritur tensionet, trillojnë pa ndalur”, tha Biserko tha në një intervistë për Pobjedu.

Sipas saj, Serbia në të njëjtën kohë destabilizon ose përpiqet të destabilizon Maqedoninë, Malin e Zi, Bosnje dhe Herzegovinë dhe Kosovën.

“Në gjithë këtë kaos, më të këqinjët janë serbët e Kosovës të cilët jetojnë në paqëndrueshmëri dhe nën presionin e vazhdueshëm të Beogradit. E ardhmja e tyre është vënë si në lojëra të fatit nga veprimet e papërgjegjshme të dy presidentëve”, tha Biserko.

Mali i Zi, beson ajo, është synimi nga i cili Serbia kurrë nuk ka hequr dorë.

“Beogradi nuk u pajtua me largimin e Malit të Zi dhe në çdo mënyrë përpiqet të provokojë kaosin me ndihmën e aktorëve lokalë. Serbia nuk zgjedh fjalët kur ai kualifikon pozitën e serbëve në Mal të Zi, por edhe shtetësinë malazeze. Në këtë kuptim, Kosova me të vërtetë i shërben Beogradit në njëfarë mënyre për të “vendosur” në Malin e Zi dhe Bosnjë dhe Hercegovinë – tha Biserko.