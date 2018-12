“Sa shumë më do Zoti”, aktorja shqiptare publikon pamjet e aksidentit ku shpëtoi

Aktorja Anna Lika është një nga personazhet e përfolura shqiptare për shkak të fotove provokuese që poston në rrjetet sociale dhe komentohet shumë për to. Por së fundmi Anna ka përjetuar një aksident automobilistik.

Ajo e ka ndarë këtë gjë me të gjithë ndjekësit e saj në rrjetet sociale duke postuar një video ku shihet gjendja e makinës pas aksidentit. Bie shumë në sy fakti që njëra nga gomat është shtrembëruar e gjitha. “Sa shumë më do Zoti,”- shkruan aktorja krahas videos, dhe me siguri duhet të jetë frikësuar shumë.

Gjithsesi ajo është në gjendje mjaft të mirë shëndetësore dhe këtë gjë e ka treguar me postimet në vijim.