Rama në panik! Zbulohen mesazhet sekrete mes socialisteve

Pavarësisht se studentët kanë deklaruar se nuk kanë asnjë përfaqësues për tu përballur në media dhe se ato nuk janë pjesë të lëvizjes, Rama sot do të marrë pjesë në “Top Show”.

Burime nga kryeministria, bëjnë me dije se Edi Rama, do të jetë mbrëmjen e sotme në një përballje me studentët në një emision televiziv.

Por me cilët studentë?

Lidhur me këtë gazetari Basir Çollaku ka publikuar një foto nga biseda në “Ëhatsapp” mes disa anëtarëve të Partisë Socialiste, ku kërkohet të ketë sa më shumë komente pozitive kur Kryeministri të jetë në emision.

“Rama ne panik lajmeron partine ti bejne qejfin online gjate emisionit ne Top Channel..urdher partie per normen e klikimeve dhe mesazheve..”, – shkruan Çollaku. /Lajmifundit.al