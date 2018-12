Rama merr vendimin: Ulen me 50% tarifat për studentët e nivelit “Bachelor”

Ulen me 50% tarifat e studimit për të gjithë ata që ndjekin 3-vjeçarin. Pas 14 ditësh demonstrata dhe kërkesa të vazhdueshme për të biseduar lidhur me 8 kërkesat e studentëve, kryeministri Edi Rama zyrtarizoi sot një nga vendimet e tij. Këto deklarata nga ana e tij u bënë gjatë një bashkëbisedimi me studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës, paraditen e kësaj të marte.

Rama u zotua se nga janari do të ulen me 50% tarifat për të gjithë studentët e sistemit universitar publik që janë në “Bachelor”. Ai u shpreh se këto para do të paguhen nga buxheti i shtetit.

“Ne do t’i ulim tarifat për të gjithë, në fazën e parë për të gjithë 50%. Dhe këto detyrime do t’i paguajë shteti. Ata që kanë mesatare të lartë, me notë 8, 9 ose më të lartë, do të përfitojnë ulje deri në 70-80% të tarifës”, u shpreh kreu i qeverisë.

Gjithashtu sipas tij edhe studentët që kanë familjet me ndihmë ekonomike do të përfitojnë ulje të tarifës.

“Ata që janë me ndihmë ekonomike do ta kenë të paguar nga ne vitin e parë, por nëse ata që janë me ndihme ekonomike vazhdojnë të jenë me 4 dhe 5, shoqëria nuk mund të paguajë për ta. Sepse prindërit tuaj nuk mund të paguajnë dy herë, prindërit tuaj do të paguajnë vetëm një herë”, tha Rama.

Ndërsa studentët nuk tërhiqen nga protesta, kryeministria Edi Rama nga ana tjetër u shpreh se nuk tërhiqet nga dialogu për plotësimin e kërkesave të tyre.