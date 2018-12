Qindra studentë blindojnë ministrinë, Nikolla si Rama: Reforma do të vazhdojë!

Pavarësisht protestave, ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla ka rrëzuar kërkesat e mijëra studentëve që po protestojnë përpara këtij institucioni.

“Në katër vite nuk kemi asnjë rritje të tarifave të studimeve, reforma do të vazhdojnë…”,- u shpreh Nikolla në konferencë.

Lidhur me kërkesën për të hequr tarifën për provimet përsëritëse, ministrja Nikolla theksoi se ky vendim do të hyjë në fuqi vitin e ardhshëm, gjithsesi, theksoi se do të përpiqet që ky vendim të kalojë në tagrin e vetë universiteteve. /Lajmifundit.al