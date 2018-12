Publikohet lista/ 1104 emrat që fituan kredinë e butë nga Bashkia Tiranë

Plot 1104 familje dhe çifte të reja çifte të reja dhe të pastreha të Tiranës, do të kenë mundësi që përmes programit të kredisë së butë të sigurojnë një shtëpi duke i dhënë zgjidhje strehimit të tyre. Lajmin e mirë e dha kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, gjatë mbledhjes së sotme të Këshillit Bashkiak, teksa deklaroi se nuk do jetë 500 familje që do përfitojnë kredi me interesa të ulëta, por 1104 të tilla.

“Lajmi besoj më i gëzueshëm është miratimi me votën e sotme, tani më ka ardhur shifra e saktë, 1104 familje që marrin kredi të buta, falë projektit të Bashkisë së Tiranës për t’i ndihmuar familjet e reja me shtëpinë e tyre të parë”, tha kryetari i Bashkisë së Tiranës.

Ai gjithashtu bëri të ditur se mes përfituesve janë edhe disa prej familjeve të zonës së Astirit që preken nga projekti i Unazës së Re. “Mes këtyre familjeve që ne kualifikojmë sot janë edhe familjet e prekura nga projekti I Unazës së Re që I kanë besuar vizionit të Bashkisë së Tiranës edhe për të zhvilluar qytetin por edhe për t’u siguruar atyre një strehim dhe ndërkohë kemi edhe një vendim tjetër numër 13 për sistemin e familjeve në banesat sociale në Shkozë që po ashtu janë prekur nga projekti I Unazës së Re. I kam vizituar personalisht familjet dhe i kam parë si i kishin kushtet. Ju garantoj që janë më mirë në banesat sociale se sa me kasolle, mbi kanalin dhe pusetat e ujërave të zeza aty ku ishin strehuar në 20 e ca vitet e fundit. Siç jeni dëgjuar vetë nga ata, dita me natën”, shtoi Veliaj.

Fituesit që kanë plotësuar kriteret e përcaktuar me vendim të Këshillit Bashkiak, do të përfitojnë kredi me interesa të buta për të blerë shtëpi, falë programit më ambicioz që ka aplikuar ndonjëherë Bashkia e Tiranës, duke dhënë një model realist dhe efikas për zgjidhjen e problemit të strehimit në qytetin e Tiranës.

Nr. Emer Atesia Mbiemer Struktura Shuma qe përfiton

1 Emanuela Urim Naqellari 1+1 5,348,220

2 Blerin Astrit Lutaj 2+1 7,130,960

3 Ndriçim Zeqir Doka 1+1 5,348,220

4 Esmerin Sulo Basha 1+1 5,348,220

5 Ali Enver Kurti 1+1 5,348,220

6 Çizano Shkelqim Goli 1+1 5,348,220

7 Maltina Ismet Murati 1+1 5,348,220

8 Altin Gjin Mehmeti 1+1 5,348,220

9 Altin Simon Spirollari 1+1 5,348,220

10 Erlis Kujtim Xhaho 1+1 5,348,220

11 Zhuli Çlirim Musli 1+1 5,348,220

12 Bino Hamet Abazaj 2+1 7,130,960

13 Erald Ferit Bali 2+1 7,130,960

14 Suzana Laze Shabani 1+1 5,348,220

15 Adjona Kastriot Avdolli 1+1 5,348,220

16 Egion Luan Tela 1+1 5,348,220

17 Alsid Albert Babameto 1+1 5,348,220

18 Ervin Gëzim Lusha 1+1 5,348,220

19 Ervis Pandeli Doko 2+1 7,130,960

20 Bledar Hajredin Hysa 1+1 5,348,220

21 Blerand Fidari Kajaçka 2+1 7,130,960

22 Rosi Mustafa Mustafaj 1+1 5,348,220

23 Ermal Lavdërim Vija 1+1 5,348,220

24 Dritan Besim Mija 2+1 7,130,960

25 Besmir Pal Matoshi 2+1 7,130,960

26 Loziana Behar Prifti 1+1 5,348,220

27 Hajri Veip Abedini 1+1 5,348,220

28 Benard Ndrec Lekgegaj 2+1 7,130,960

29 Edmond Prend Frroku 2+1 7,130,960

30 Luan Ramazan Çurri 2+1 7,130,960

31 Arbiana Gavrosh Bekolli 2+1 7,130,960

32 Ismail Haki Duka 1+1 5,348,220

33 Romeo Vasillaq Gjika 1+1 5,348,220

34 Erind Tahir Sula 1+1 5,348,220

35 Sandeljana Syti Kunxhiu 1+1 5,348,220

36 Ahmet Ramiz Grrica 1+1 5,348,220

37 Vladimir Kujtim Balla 1+1 5,348,220

38 Mirfan Gjolek Mema 2+1 7,130,960

39 Fatri Xhemal Shera 1+1 5,348,220

40 Margarita Baki Laka 1+1 5,348,220

41 Angela Rxhep Stojna 1+1 5,348,220

42 Albert Bajram Kataroshi 2+1 7,130,960

43 Erjola Gjon Frroku 2+1 7,130,960

44 Edrina Xhelal Caca 1+1 5,348,220

45 Taulant Xhemal Zhupani 1+1 5,348,220

46 Gentjan Xhemal Zhurda 2+1 7,130,960

47 Melsian Bexhet Bregasi 2+1 7,130,960

48 Armand Sihat Shehu 2+1 7,130,960

49 Dashamir Ismail Masha Gasionere 4,456,850

50 Luis Hektor Ylli Gasionere 4,456,850

51 Ervin Ruzhdi Banaj Gasionere 4,456,850

52 Marjo Arjan Duqi 1+1 5,348,220

53 Geraldo Gjoni Ziaj Gasionere 4,456,850

54 Ilir Neim Dedej 1+1 5,348,220

55 Besnard Besim Ranushja 1+1 5,348,220

56 Briselda Eduard Hoxhallari 1+1 5,348,220

57 Armando Haki Canollari 1+1 5,348,220

58 Edjona Niko Dano Gasionere 4,456,850

59 Shkelzen Fiqiri Lamuça 2+1 7,130,960

60 Florjan Luan Toska Gasionere 4,456,850

61 Ilirjan Xhemali Hodaj 1+1 5,348,220

62 Redion Myrto Azisllari 1+1 5,348,220

63 Endrit Ylli Filaj 1+1 5,348,220

64 Florenc Hasan Boshnjaku Gasionere 4,456,850

65 Altjon Behar Musaj 1+1 5,348,220

66 Alsid Kastriot Lusha 2+1 7,130,960

67 Marsel Dylber Mihaj 1+1 5,348,220

68 Eugent Ramadan Bytyçi 1+1 5,348,220

69 Saimir Ibrahim Braho 1+1 5,348,220

70 Besard Shefkedin Berjolli 1+1 5,348,220

71 Ardit Bejko Sinani 1+1 5,348,220

72 Silvana Naun Kici 1+1 5,348,220

73 Gledis Uran Hoxha 1+1 5,348,220

74 Aida Ismail Nurkaj 1+1 5,348,220

75 Shkelzen Selim Osmaj 2+1 7,130,960

76 Eugent Safet Kapaj 1+1 5,348,220

77 Ervis Luan Noku 1+1 5,348,220

78 Endrit Astrit Kodra 1+1 5,348,220

79 Adiol Andrea Bushi 1+1 5,348,220

80 Elton Mark Vorfi Gasionere 4,456,850

81 Edlir Abaz Vogli 1+1 5,348,220

82 Elena Josif Goksel 1+1 5,348,220

83 Belinda Agim Meraj 1+1 5,348,220

84 Ervet Nexhdet Kaça 1+1 5,348,220

85 Gëzim Qemal Bega 2+1 7,130,960

86 Dolores Misir Behari 1+1 5,348,220

87 Çaush Simon Doçi 1+1 5,348,220

88 Ervis Hasan Beçoku 1+1 5,348,220

89 Stelia Stefan Mema 1+1 5,348,220

90 Elda Sazan Metaj 1+1 5,348,220

91 Ervis Surja Vrenjo 1+1 5,348,220

92 Ermir Partizan Petoshati 1+1 5,348,220

93 Leonora Hekuran Çapja 1+1 5,348,220

94 Andi Kristaq Marini 1+1 5,348,220

95 Vilma Fatmir Gjoni 2+1 7,130,960

96 Denis Zenel Beta 2+1 7,130,960

97 Iskra Maksim Braçe 1+1 5,348,220

98 Roland Sefer Roçi 1+1 5,348,220

99 Agrikeno Halil Muça 1+1 5,348,220

100 Klodian Gjevalin Frroku 1+1 5,348,220

101 Edmond Hasan Sakaj 2+1 7,130,960

102 Eriola Mina Petro Gasionere 4,456,850

103 Enkelejda Barja Hysaj 1+1 5,348,220

104 Valmir Kastriot Rodi 2+1 7,130,960

105 Dashnor Gafurr Panavija 1+1 5,348,220

106 Elmira Bedri Gjerga 2+1 7,130,960

107 Olsi Lako Brahimi 2+1 7,130,960

108 Keidi Faik Kambo 2+1 7,130,960

109 Jolanda Drini Bogdani 1+1 5,348,220

110 Mukades Shaban Sheqeri 2+1 7,130,960

111 Ardit Andrea Rrushi 1+1 5,348,220

112 Shkelqim Bukuri Bishani 1+1 5,348,220

113 Gentian Elmas Musta 1+1 5,348,220

114 Ermal Niko Radomi 1+1 5,348,220

115 Orges Hamdi Osmanlli 2+1 7,130,960

116 Armir Eqerem Çaushi 2+1 7,130,960

117 Rezarta Shefqet Hoxha 2+1 7,130,960

118 Eltino Xhezair Karafili 2+1 7,130,960

119 Eduard Latif Haka 2+1 7,130,960

120 Arbër Bashkim Meço 2+1 7,130,960

121 Evis Bilbil Mërtiri 1+1 5,348,220

122 Blerina Riza Laze 1+1 5,348,220

123 Fjoralb Edmond Levanaj 1+1 5,348,220

124 Juljan Shefqet Dogani 1+1 5,348,220

125 Edmond Neki Malaj 1+1 5,348,220

126 Nertila Lulzim Sadedinaj 1+1 5,348,220

127 Marinela Hysni Troshku 1+1 5,348,220

128 Admir Imer Kraja 2+1 7,130,960

129 Sokol Rrok Rrihna 2+1 7,130,960

130 Gerhard Ethem Baka 2+1 7,130,960

131 Robert Besim Dogjani 2+1 7,130,960

132 Eduart Esat Spahiu 2+1 7,130,960

133 Roland Mahmud Karami 2+1 7,130,960

134 Oligert Ymerzan Likollari 2+1 7,130,960

135 Alfred Nikoll Çupi 1+1 5,348,220

136 Xhaferr Agim Çelniku 1+1 5,348,220

137 Klaudio Sami Thartori Gasionere 4,456,850

138 Elton Hysni Balla 1+1 5,348,220

139 Albina Bardhyl Ymeraj Gasionere 4,456,850

140 Ernest Sokrat Mema Gasionere 4,456,850

141 Gjon Nikolin Përpepaj 1+1 5,348,220

142 Krenar Xhevair Jaupaj 1+1 5,348,220

143 Oltjon Agron Basha Gasionere 4,456,850

144 Ledio Arben Mero 1+1 5,348,220

145 Helion Luan Aliaj 2+1 7,130,960

146 Xhemile Sali Vukaj 1+1 5,348,220

147 Hazis Dino Idrizaj 1+1 5,348,220

148 Marjus Gramos Karafilaj 1+1 5,348,220

149 Ylli Shezai Muçaj 1+1 5,348,220

150 Julian Lutfi Uzeir 1+1 5,348,220

151 Neritan Maksim Hysenj Gasionere 4,456,850

152 Alket Barjam Sejati 1+1 5,348,220

153 Mirjan Dashnor Aliko 1+1 5,348,220

154 Oltion Ali Salillari 1+1 5,348,220

155 Rafael Flamur Brami Gasionere 4,456,850

156 Novruz Jake Duro Gasionere 4,456,850

157 Erlis Veledin Beqiraj Gasionere 4,456,850

158 Ardi Qemal Hasko 1+1 5,348,220

159 Enea Shaban Demollari 1+1 5,348,220

160 Lutina Ilir Hysko 1+1 5,348,220

161 Gentian Mark Gjonaj 1+1 5,348,220

162 Rrapo Bexhet Mehmetaj 1+1 5,348,220

163 Denisa Tefik Ruzi 1+1 5,348,220

164 Erblend Mexhit Shehu 2+1 7,130,960

165 Klajdi Agim Kurti Gasionere 4,456,850

166 Besmir Gani Çajka 1+1 5,348,220

167 Etleva Zylyftar Shabani 1+1 5,348,220

168 Mario Islam Sejdo 1+1 5,348,220

169 Albi Skënder Alikaj 1+1 5,348,220

170 Dritan Tefik Qefalia 1+1 5,348,220

171 Ardino Pullumb Halimi 1+1 5,348,220

172 Rizjon Sami Grumira 1+1 5,348,220

173 Enea Lulzim Ahmetllari 1+1 5,348,220

174 Albert Banush Shkalla 1+1 5,348,220

175 Dorian Meriton Hazizaj 1+1 5,348,220

176 Atland Igli Topallaj 1+1 5,348,220

177 Rezmi Beqo Mirtaj 1+1 5,348,220

178 Nikolla Vasil Heqimi 1+1 5,348,220

179 Erjon Islam Demushi 1+1 5,348,220

180 Florian Dhimitër Vero 1+1 5,348,220

181 Eri Bedri Istrefi 1+1 5,348,220

182 Xhafer Bujar Beqiri 1+1 5,348,220

183 Bledjan Robert Hasko Malindi 1+1 5,348,220

184 Eklind Lulzim Vejsiu 1+1 5,348,220

185 Bukurosh Sabri Picrri 1+1 5,348,220

186 Thimi Roland Samarxhiu 2+1 7,130,960

187 Alfred Ismail Ismaili 1+1 5,348,220

188 Florianc Besnik Kurti 1+1 5,348,220

189 Irena Pellumb Lybeshari 1+1 5,348,220

190 Etnor Niko Duka 1+1 5,348,220

191 Visar Besnik Thikaxhija 1+1 5,348,220

192 Nertil Beliman Mango 2+1 7,130,960

193 Leonarda Dilaver Varfi(Muha) 1+1 5,348,220

194 Dorina Osman Gjini 1+1 5,348,220

195 Brikena Vladimir Koprencka 1+1 5,348,220

196 Fllanxa Hysen Tarja 1+1 5,348,220

197 Ermond Qemal Jahja 1+1 5,348,220

198 Sokol Petrit Prendi 1+1 5,348,220

199 Arjan Sulejman Çeka 1+1 5,348,220

200 Zerina Adriatik Kaloshi 1+1 5,348,220

201 Alban Zamir Canaj 2+1 7,130,960

202 Eraldo Arjan Çaushllari Gasionere 4,456,850

203 Marjus Agim Buzi 1+1 5,348,220

204 Kastriot Batjar Qëndro 2+1 7,130,960

205 Elton Shefqet Karaj 2+1 7,130,960

206 Zhani Stefan Lule 1+1 5,348,220

207 Anduela Ylli Zeka 1+1 5,348,220

208 Eriban Bashkim Muka 1+1 5,348,220

209 Julian Faik Braho 1+1 5,348,220

210 Edvin Petraq Çina 1+1 5,348,220

211 Ermir Vesel Balla 1+1 5,348,220

212 Gjergji Kristaq Dano 3+1 8,913,700

213 Ermir Flamur Hysenllari 1+1 5,348,220

214 Marenglen Kudret Dervishi 2+1 7,130,960

215 Gani Hekur Çekrezi 1+1 5,348,220

216 Genc Faik Qoka Gasionere 4,456,850

217 Almira Rushit Heqimi 1+1 5,348,220

218 Flogerta Faris Koçi 1+1 5,348,220

219 Ardit Dylber Baci 2+1 7,130,960

220 Naustika Nok Marena 1+1 5,348,220

221 Lindita Ferrik Lalaj 1+1 5,348,220

222 Eliona Çesk Peci 1+1 5,348,220

223 Raimonda Halil Duki 1+1 5,348,220

224 Fatbardha Xhavit Muda 1+1 5,348,220

225 Lumturie Isa Bisheva 1+1 5,348,220

226 Dorina Ilmi Koçi 1+1 5,348,220

227 Fatmir Haziz Dani 1+1 5,348,220

228 Edvin Qamil Bregasi 1+1 5,348,220

229 Julind Bezat Haka 2+1 7,130,960

230 Fatmir Xhavit Daka 2+1 7,130,960

231 Arjan Avni Çollaku 2+1 7,130,960

232 Mirand Ruzhdi Stafa 1+1 5,348,220

233 Mariglen Adriatik Beka 1+1 5,348,220

234 Ervin Baftjar Hida 1+1 5,348,220

235 Jetmir Zyber Koçi 1+1 5,348,220

236 Majlinda Nevrus Tarko 1+1 5,348,220

237 Kristi Leonard Mihalçka 1+1 5,348,220

238 Ahmet Xhemal Jazi 1+1 5,348,220

239 Marsel Xhelil Mesiti 1+1 5,348,220

240 Eduard Fatmir Rama 1+1 5,348,220

241 Eralda Gjovalin Prendi 1+1 5,348,220

242 Erjon Dervish Xhoku 1+1 5,348,220

243 Ardiol Erdinand Hoxha 1+1 5,348,220

244 Kadri Muhamet Manaj 1+1 5,348,220

245 Orgest Mersin Maknori 1+1 5,348,220

246 Arlinda Behari Sinamataj 1+1 5,348,220

247 Endrit Medi Kalemi 1+1 5,348,220

248 Robert Shpetim Alizoti 1+1 5,348,220

249 Klaudio Trifon Malaj 1+1 5,348,220

250 Fatos Nazmi Poçi 1+1 5,348,220

251 Dardan Rakip Dema 1+1 5,348,220

252 Eriseld Arben Fetahaj 1+1 5,348,220

253 Suela Ndriçim Cfarku 1+1 5,348,220

254 Albion Femi Murja 1+1 5,348,220

255 Atnand Dylejman Lata 1+1 5,348,220

256 Marjus Afron Braculla 1+1 5,348,220

257 Erzen Qerim Carja 1+1 5,348,220

258 Lorenc Vasillaq Gjika 1+1 5,348,220

259 Donald Bektash Muhamuçi 1+1 5,348,220

260 Merlin Skënder Trimi 1+1 5,348,220

261 Ervis Gëzim Çela 1+1 5,348,220

262 Bora Urim Mustafaraj 1+1 5,348,220

263 Alban Mentor Feti 1+1 5,348,220

264 Aldi Ismet Zani 1+1 5,348,220

265 Gerind Ndue Gjaci 1+1 5,348,220

266 Elvis Thanas Doni 1+1 5,348,220

267 Ylmi Jemin Fejza 1+1 5,348,220

268 Elvis Mustafa Saraçi 1+1 5,348,220

269 Keli Fatmir Mustafaraj/Muhametaj 1+1 5,348,220

270 Anxhela Xhevdet Buhali 1+1 5,348,220

271 Ledion Arjan Azuni 1+1 5,348,220

272 Taqo Gore Kole 1+1 5,348,220

273 Jona Albert Meçollari 1+1 5,348,220

274 Denaldo Flamur Taçe 1+1 5,348,220

275 Emiljan Shaban Gjura 1+1 5,348,220

276 Lisjon Shefqet Bejko 1+1 5,348,220

277 Franci Andon Dema 1+1 5,348,220

278 Kreshnik Ndokë Malaj 1+1 5,348,220

279 Erjol Mustafa Haxhiu 1+1 5,348,220

280 Gledja Agron Selimllari 1+1 5,348,220

281 Gerti Stefan Sqapi 1+1 5,348,220

282 Indrit Fiqiri Cengu 1+1 5,348,220

283 Klodian Hysni Cenko 1+1 5,348,220

284 Jetnor Rexhep Shira 1+1 5,348,220

285 Ilir Pjetër Ndoj 1+1 5,348,220

286 Albip Hatem Bramo 1+1 5,348,220

287 Erald Xhevdet Hadaj 1+1 5,348,220

288 Egland Fatmir Hoxhallari 1+1 5,348,220

289 Dorian Ferit Osmani 1+1 5,348,220

290 Emanuel Ndue Gjonaj 1+1 5,348,220

291 Bilbil Asim Kapllanaj 1+1 5,348,220

292 Armand Faik Dorzi 1+1 5,348,220

293 Endrit Kastriot Veli 1+1 5,348,220

294 Iliada Milo Kule 1+1 5,348,220

295 Elidon Dule Shehu 1+1 5,348,220

296 Alfred Feimi Çiko 1+1 5,348,220

297 Olsi Alfredi Teneqexhi 1+1 5,348,220

298 Enida Gëzim Dika 1+1 5,348,220

299 Arjan Xhemil Dalipaj 1+1 5,348,220

300 Aurel Bezat Çako 1+1 5,348,220

301 Matilda Emin Pellumbi 1+1 5,348,220

302 Albano Arqile Dine 1+1 5,348,220

303 Lorela Arqile Rrodhe 1+1 5,348,220

304 Vjola Ilija Kadiu 1+1 5,348,220

305 Xhevahir Skënder Qevani 1+1 5,348,220

306 Suela Vangjel Shtëmbari 1+1 5,348,220

307 Ardit Jashar Gjoka 1+1 5,348,220

308 Dylber Hasan Balla 1+1 5,348,220

309 Olti Suat Xhihani 1+1 5,348,220

310 Afërdita Sotir Dinaku 1+1 5,348,220

311 Alban Albert Gusho 1+1 5,348,220

312 Kreshnik Isuf Delibashi 1+1 5,348,220

313 Olsi Pellumb Lamçellari 1+1 5,348,220

314 Morena Viljon Muka 1+1 5,348,220

315 Ergent Ibrahim Rrahmani 1+1 5,348,220

316 Denis Naun Bllamo 1+1 5,348,220

317 Kreshnik Ded Moriseni 1+1 5,348,220

318 Isa Qemal Disha 1+1 5,348,220

319 Prizren Lit Ismalaj 1+1 5,348,220

320 Jetjon Besnik Xhaferaj 1+1 5,348,220

321 Ervin Gezim Zekollari 1+1 5,348,220

322 Klodiana Shefqet Bici 1+1 5,348,220

323 Erind Pëllumb Meletaj 1+1 5,348,220

324 Julian Pandeli Ceroni 1+1 5,348,220

325 Aldi Fatmir Toska 1+1 5,348,220

326 Besmira Ismail Duro 1+1 5,348,220

327 Oraldo Ajet Pajo 1+1 5,348,220

328 Marlin Rustem Braçellari 1+1 5,348,220

329 Jeton Haki Dapi 1+1 5,348,220

330 Albana Bujar Mingaj 1+1 5,348,220

331 Eneorado Petrit Hoxha 1+1 5,348,220

332 Vilson Ferdi Troka 1+1 5,348,220

333 Silva Theodhor Gjeçaj 1+1 5,348,220

334 Nertil Ramadan Ramolli 1+1 5,348,220

335 Albano Sotiraq Pina 1+1 5,348,220

336 Jonida Meriman Lleshi 2+1 7,130,960

337 Ermir Zenel Xama 1+1 5,348,220

338 Dashamir Hajdar Isufi 1+1 5,348,220

339 Ermal Besim Hodaj 1+1 5,348,220

340 Leonard Shahip Hajdaraj 1+1 5,348,220

341 Erlin Jorgo Milo 1+1 5,348,220

342 Taulant Reshat Nikaj 1+1 5,348,220

343 Arbër Milto Kule 2+1 7,130,960

344 Bjolanda Hasan Cuku 2+1 7,130,960

345 Angelo Shaban Milushi 1+1 5,348,220

346 Valbona Shaqir Qarri 1+1 5,348,220

347 Eraldo Llazar Vrushaj 1+1 5,348,220

348 Madaela Dasho Dashaj 1+1 5,348,220

349 Sokol Selman Ibraj 1+1 5,348,220

350 Georgjios Kristo Macoli 1+1 5,348,220

351 Oltjon Spiro Andoni 1+1 5,348,220

352 Martin Muhamet Zade 2+1 7,130,960

353 Najada Astrit Balliu 2+1 7,130,960

354 Selami Sabri Hila 1+1 5,348,220

355 Marjola Haki Hodaj 1+1 5,348,220

356 Gizdar Mustafa Xhaferi 1+1 5,348,220

357 Albiona Maliq Hoxha 1+1 5,348,220

358 Marjana Mihal Balliu 1+1 5,348,220

359 Erjon Besnik Milori 1+1 5,348,220

360 Alban Agim Sako 1+1 5,348,220

361 Fatjon Sadedin Beqiri 1+1 5,348,220

362 Valmir Shkelzen Gjoka 2+1 7,130,960

363 Genti Dhimitraq Kana 1+1 5,348,220

364 Ledian Leksi Semeu 1+1 5,348,220

365 Gazmir Sadik Islami 1+1 5,348,220

366 Endrit Halit Cengu 1+1 5,348,220

367 Malvina Sadik Bregasi 1+1 5,348,220

368 Nevil Mark Prenga 1+1 5,348,220

369 Edlir Spartak Memaj 1+1 5,348,220

370 Gerond Bestar Saliasi 2+1 7,130,960

371 Bledar Dhoskë Ilia 1+1 5,348,220

372 Arisela Xhabir Hebovija 1+1 5,348,220

373 Anduel Pandeli Cauli 1+1 5,348,220

374 Bledar Kujtim Shehu 1+1 5,348,220

375 Amarildo Dashamir Isaraj 1+1 5,348,220

376 Julian Bilbil Xhako 1+1 5,348,220

377 Ronald Fatmir Bushi 2+1 7,130,960

378 Valbona Simon Durmishi 1+1 5,348,220

379 Matilda Qemal Sulaj 1+1 5,348,220

380 Artemisa Arben Stefani 1+1 5,348,220

381 Emiljan Muharem Hoxha 1+1 5,348,220

382 Olsi Genc Xhelili 1+1 5,348,220

383 Vasil Llukan Kristo 2+1 7,130,960

384 Saimir Zejnel Tershalla 2+1 7,130,960

385 Leonidha Jorgo Rroshi 1+1 5,348,220

386 Elona Ylli Alika 1+1 5,348,220

387 Granil Islam Ukperaj 2+1 7,130,960

388 Miranda Qazim Alibehaj 1+1 5,348,220

389 Gentjan Hajri Ahmetaj 1+1 5,348,220

390 Ermelinda Bashkim Durmishi 1+1 5,348,220

391 Bledar Sabri Lami 2+1 7,130,960

392 Festim Mehmet Sylshabanaj 2+1 7,130,960

393 Amanda Sotir Dako Gasionere 4,456,850

394 Altina Elmas Mollanji Gasionere 4,456,850

395 Mirjeta Lin Shahinaj Gasionere 4,456,850

396 Aleziana Fadil Hitaj Gasionere 4,456,850

397 Entela Asllan Lami Gasionere 4,456,850

398 Ilda Dhimitrov Qëndro Gasionere 4,456,850

399 Dorina Reshit Bedhia Gasionere 4,456,850

400 Arjeta Skender Hajdaraj Gasionere 4,456,850

401 Vilma Fiqiri Didati Gasionere 4,456,850

402 Elira Piro Shyti Gasionere 4,456,850

403 Aseda Luan Osmanaj Gasionere 4,456,850

404 Jetmira Përparim Malaj Gasionere 4,456,850

405 Aida Pal Prenga Gasionere 4,456,850

406 Angjelina Sokrat Veraj Gasionere 4,456,850

407 Arjola Afrim Guhaçaj Gasionere 4,456,850

408 Alketa Qenam Guri 1+1 5,348,220

409 Armanda Nehim Stërniqi 1+1 5,348,220

410 Marjana Xhoxhi Mita 1+1 5,348,220

411 Klodeta Kreshnik Dervishi 1+1 5,348,220

412 Geranda Pjeter Gjeta 1+1 5,348,220

413 Miranda Gani Allkja 1+1 5,348,220

414 Vilma Vesel Myftaraj 1+1 5,348,220

415 Holta Maksim Çopani 1+1 5,348,220

416 Anila Ajet Kostreni 2+1 7,130,960

417 Ervis Ferat Drago 2+1 7,130,960

418 Valentina Muhamet Fejzaj 2+1 7,130,960

419 Mirela Sako Lleshi Gasionere 4,456,850

420 Florensa Enver Rryta 2+1 7,130,960

421 Xhevahir Jakup Kamberi 2+1 7,130,960

422 Sokol Mark Kolndreu 3+1 8,913,700

423 Ervin Abdulla Daja 1+1 5,348,220

424 Bekim Eqerem Vranezi 1+1 5,348,220

425 Artur Mustafa Pirraçi 1+1 5,348,220

426 Gert Roland Sulaj 1+1 5,348,220

427 Drinalda Vani Asllani 1+1 5,348,220

428 Denis Arben Leskoviku 1+1 5,348,220

429 Mondi Çelnik Jaçellari 2+1 7,130,960

430 Elton Mitat Bramo 2+1 7,130,960

431 Gentiana Qemal Rrapaj 1+1 5,348,220

432 Florenc Xhavit Shaphasa 1+1 5,348,220

433 Gentjan Asllan Deda 1+1 5,348,220

434 Silvana Cel Kasmi 1+1 5,348,220

435 Suela Besnik Lika 1+1 5,348,220

436 Edmond Hekuran Fejzaj 1+1 5,348,220

437 Vilma Xhafer Sula 1+1 5,348,220

438 Juljan Zarif Bufi 2+1 7,130,960

439 Astrit Muharem Xhallari 1+1 5,348,220

440 Klodiana Kujtim Mborja 1+1 5,348,220

441 Klement Luman Muçollari 1+1 5,348,220

442 Guxim Mustaf Mekshiqi 1+1 5,348,220

443 Ferdinand Izet Çela 1+1 5,348,220

444 Edmond Hysen Berberi 1+1 5,348,220

445 Donald Robert Bushati 2+1 7,130,960

446 Admir Pellumb Flamuraj 1+1 5,348,220

447 Ilirjan Fejzi Hoxha 1+1 5,348,220

448 Genci Nazmi Rexhepi 2+1 7,130,960

449 Kimete Xhavit Zeneli 2+1 7,130,960

450 Arjan Mehdi Brama 1+1 5,348,220

451 Rabihan Shefki Shane 1+1 5,348,220

452 Majlinda Preng Pervataj 2+1 7,130,960

453 Ulvi Hamedan Isaku 2+1 7,130,960

454 Ajet Astrit Dako 1+1 5,348,220

455 Andi Batjar Qëndro 2+1 7,130,960

456 Engjellushe Defrim Bakiu 1+1 5,348,220

457 Arben Selim Ibrahimi 1+1 5,348,220

458 Ejgi Hektor Çabeli 1+1 5,348,220

459 Marsela Viktor Shatra 1+1 5,348,220

460 Olson Xhevdet Hadaj 1+1 5,348,220

461 Sokol Sami Dardha 2+1 7,130,960

462 Klementin Frang Syla 1+1 5,348,220

463 Kreshnik Bari Hodaj 2+1 7,130,960

464 Erjola Agim Veizaj 1+1 5,348,220

465 Taulant Ramazan Kullolli 1+1 5,348,220

466 Albana Isuf Dama 1+1 5,348,220

467 Teuta Demir Bushi 1+1 5,348,220

468 Aurela Ahmet Hoxha Gasoniere 4,456,850

469 Rakela Kujtim Mulita Gasoniere 4,456,850

470 Irida Vladimir Muca 2+1 7,130,960

471 Gladiola Agur Cela 1+1 5,348,220

472 Arjan Agur Cela 1+1 5,348,220

473 Bledar Gezim Xhebexhija 2+1 7,130,960

474 Erjon Luan Caslli 1+1 5,348,220

475 Mustafa Xhelal Vodha 1+1 5,348,220

476 Anjola Fatmir Kuliçi 1+1 5,348,220

477 Ermal Ramadan Malo 1+1 5,348,220

478 Elidon Gësim Buçpapaj 1+1 5,348,220

479 Asllan Mustafa Brahja 1+1 5,348,220

480 Albina Jani Tarifaj 1+1 5,348,220

481 Blerina Sure Moka 1+1 5,348,220

482 Ardian Hasan Peka 2+1 7,130,960

483 Ferdinant Haki Hala 1+1 5,348,220

484 Denis Skënder Xhaja Gasoniere 4,456,850

485 Ledian Kasem Troka 1+1 5,348,220

486 Elton Sami Spaho 1+1 5,348,220

487 Bedri Hamdi Omuri 2+1 7,130,960

488 Kristian Tonin Gjini 1+1 5,348,220

489 Alban Xhevat Haxhillari 2+1 7,130,960

490 Gentian Robert Balliu Gasoniere 4,456,850

491 Erald Lytfi Çoçka 1+1 5,348,220

492 Ajet Veli Shehaj 1+1 5,348,220

493 Orlando Kasem Nako 1+1 5,348,220

494 Alberina Veli Methohoxha Gasoniere 4,456,850

495 Aida Xhavit Sula Gasoniere 4,456,850

496 Ermelinda Xhevit Kalemaj 2+1 7,130,960

497 Ervis Agron Hita 1+1 5,348,220

498 Erida Thoma Mita 1+1 5,348,220

499 Altin Bashkim Hazizaj 2+1 7,130,960

500 Marjan Nikoll Meta 1+1 5,348,220

501 Valbona Ditar Zekaj 2+1 7,130,960

502 Mentor Osman Kurti 1+1 5,348,220

503 Besmir Aleksander Skenderi 1+1 5,348,220

504 Fatmir Qani Allkaj 1+1 5,348,220

505 Enxo Flamue Ruçaj 1+1 5,348,220

506 Xhana Kujtim Shqypi 2+1 7,130,960

507 Doloreza Esat Fekaj 1+1 5,348,220

508 Adela Kujtim Boriçi Gasoniere 4,456,850

509 Dhimer Janaq Vllahu 1+1 5,348,220

510 Leonard Kostandin Ndrio 2+1 7,130,960

511 Ardit Brahim Dashi 1+1 5,348,220

512 Ramadan Ali Kamberi 2+1 7,130,960

513 Besiana Nexhat Hasani Gasoniere 4,456,850

514 Sandër Prënd Qehaja Gasoniere 4,456,850

515 Elis Nazmi Hoxha Gasoniere 4,456,850

516 Vjola Arshin Ismailaj 2+1 7,130,960

517 Klajdi Foti Bakiasi 1+1 5,348,220

518 Bashkim Nuri Allushi 1+1 5,348,220

519 Lorena Kujtim Xhezairi 1+1 5,348,220

520 Eralo Lutfi Cocka 1+1 5,348,220

521 Elberta Kujtim Spaho Gasoniere 4,456,850

522 Drinola Osman Osmani 1+1 5,348,220

523 Enkelejda Kujtim Lusha 1+1 5,348,220

524 Florenc Manol Kotolloshi 1+1 5,348,220

525 Loren Nazmi Senja 1+1 5,348,220

526 Bemira Ramiz Pelushaj 2+1 7,130,960

527 Vjollca Halil Hasanpapaj 1+1 5,348,220

528 Gresiana Trifon Sejko 1+1 5,348,220

529 Enkelejda Kadri Bashkalliu Gasoniere 4,456,850

530 Ilirjan Mustafa Xhafa 2+1 7,130,960

531 Borana Hysen Merjemaj 1+1 5,348,220

532 Eni Kujtim Kumerxhi Gasoniere 4,456,850

533 Ilir Rizvan Rizvani 2+1 7,130,960

534 Rudi Kastriot Xhoxhaj 1+1 5,348,220

535 Pullumb Ibrahim Caca 1+1 5,348,220

536 Barsela Petrit Goga Gasionere 4,456,850

537 Elda Besim Rami 1+1 5,348,220

538 Emiljan Myqerem Kaçeli 1+1 5,348,220

539 Alida Sokol Bushgjoka Gasoniere 4,456,850

540 Anila Rifat Miluka 1+1 5,348,220

541 Krenar Beqir Mane 1+1 5,348,220

542 Lorenc Xhevdet Shkurti 1+1 5,348,220

543 Adrian Agron Bixheku 1+1 5,348,220

544 Irfan Sheme Toçaj 1+1 5,348,220

545 Armando Gjergji Belloruda Gasoniere 4,456,850

546 Esmeralda Ramazan Brati 1+1 5,348,220

547 Lediana Resul Miri 1+1 5,348,220

548 Drini Flamur Kodra 1+1 5,348,220

549 Arjan Luigj Tushaj Gasionere 4,456,850

550 Johan Dino Seitaj Gasionere 4,456,850

551 Genti Kristo Koti 1+1 5,348,220

552 Justina Zef Jaku Gasionere 4,456,850

553 Besian Ragip Selimaj 1+1 5,348,220

554 Zhisketa Fatosh Birçaj 1+1 5,348,220

555 Sabri Sefedin Kasemi 1+1 5,348,220

556 Altin Novrus Liço 1+1 5,348,220

557 Elton Selim Lumani 1+1 5,348,220

558 Gentian Nexhip Caca 1+1 5,348,220

559 Rozalin Harilla Ymeri 1+1 5,348,220

560 Irena Mdin Andoni 1+1 5,348,220

561 Shkelqim Maxhun Bardhoshi 2+1 7,130,960

562 Amarilda Pandeli Gjata 2+1 7,130,960

563 Florand Nezir Neziri 2+1 7,130,960

564 Arjana Sami Pitarka 2+1 7,130,960

565 Astrit Halil Abazi 1+1 5,348,220

566 Brunilda Nosi Peqini 2+1 7,130,960

567 Arjan Neshet Pajo 1+1 5,348,220

568 Halit Demir Dusha 1+1 5,348,220

569 Mimoza Rifat Çoku 1+1 5,348,220

570 Ylber Nezir Shahini 2+1 7,130,960

571 Arben Gani Koçiu 1+1 5,348,220

572 Markelian Ymerli Hoxha 1+1 5,348,220

573 Shkëlqim Sherif Tila 1+1 5,348,220

574 Ilir Gani Xheka 1+1 5,348,220

575 Romeo Lefter Çiçolli 2+1 7,130,960

576 Fatbardha Bajram Osmani 2+1 7,130,960

577 Petrit Shkurt Çullhaj 1+1 5,348,220

578 Rexhep Myslim Muja 2+1 7,130,960

579 Lorin Lulëzim Juniku 1+1 5,348,220

580 Andi Lavdimir Bejo 2+1 7,130,960

581 Orald Skënder Karapici 2+1 7,130,960

582 Redona Dashnor Shehaj 2+1 7,130,960

583 Denajda Fatlli Xhaferaj 2+1 7,130,960

584 Arjana Besim Çoço 1+1 5,348,220

585 Edvina Lutfi Kalleshi 1+1 5,348,220

586 Artur Xhezo Dollani 1+1 5,348,220

587 Arben Foti Konomi 2+1 7,130,960

588 Arben Fadil Demrozi 1+1 5,348,220

589 Martin Pëllump Jano 2+1 7,130,960

590 Donika Vasil Nikollofski Gasionere 4,456,850

591 Yllka Hasan Demollari Gasionere 4,456,850

592 Fidane Faslli Zhuri Gasionere 4,456,850

593 Dorina Bashkim Binaj Gasionere 4,456,850

594 Florinda Islam Dreni Gasionere 4,456,850

595 Erta Stavri Nakuçi Gasionere 4,456,850

596 Nevila Fredi Bullari Gasionere 4,456,850

597 Mirjeta Gjin Mema Gasionere 4,456,850

598 Eriola Agim Canga Gasionere 4,456,850

599 Nensi Artan Hoxha Gasionere 4,456,850

600 Kamela Kristofor Papa Gasionere 4,456,850

601 Maljueda Rexhep Lleshi Gasionere 4,456,850

602 Fatmira Ramazan Zeqiri Gasionere 4,456,850

603 Ermelinda Kujtim Milingu Gasionere 4,456,850

604 Ada Shaqir Qarri 1+1 5,348,220

605 Fatjola Agron Zelia 1+1 5,348,220

606 Griselda Selim Begaj 1+1 5,348,220

607 Bora Fatmir Lako 1+1 5,348,220

608 Valbona Nuri Hoxhaj 1+1 5,348,220

609 Valentina Abaz Tafa 1+1 5,348,220

610 Ledja Ilir Sulaj 1+1 5,348,220

611 Anxhela Qamil Hoxha 1+1 5,348,220

612 Orsjola Flamur Memaj 1+1 5,348,220

613 Oligerta Jani Ylli 1+1 5,348,220

614 Brixhida Andrea Xhuti 1+1 5,348,220

615 Anxhelina Kristaq Kano 1+1 5,348,220

616 Xhuljana Viktor Pëto 1+1 5,348,220

617 Eriona Astrit Gjonaj 1+1 5,348,220

618 Blerina Sofokli Muçollari 1+1 5,348,220

619 Alketa Bashkim Arapi 1+1 5,348,220

620 Orkela Fejzi Braho 1+1 5,348,220

621 Zana Azem Vata 1+1 5,348,220

622 Anila Kujtim Rama 1+1 5,348,220

623 Adelina Kadri Tema 1+1 5,348,220

624 Jonuz Rahmi Kasi 1+1 5,348,220

625 Dashnor Banush Matuka 2+1 7,130,960

626 Mariglen Muhamet Mema 1+1 5,348,220

627 Olsi Rexhep Alla 1+1 5,348,220

628 Bardhyl Jonuz Misku 2+1 7,130,960

629 Elton Gjergji Goga 2+1 7,130,960

630 Ervin Beqir Ndrukaj 2+1 7,130,960

631 Llambi Kristaq Simsija 2+1 7,130,960

632 Majlinda Thoma Dafa 1+1 5,348,220

633 Venetik Vasil Zoto 2+1 7,130,960

634 Marenglen Riza Bala 2+1 7,130,960

635 Andon Jani Qemali 1+1 5,348,220

636 Eduart Besim Dibra 1+1 5,348,220

637 Etmond Mustafa Salliu 2+1 7,130,960

638 Rigelta Vilson Koçi 2+1 7,130,960

639 Bujar Murat Spahiu 1+1 5,348,220

640 Altin Dilaver Zharri 2+1 7,130,960

641 Manjola Gëzim Qazimi 2+1 7,130,960

642 Eva Qemo Çelaj 1+1 5,348,220

643 Adela Preng Zhivanaj 2+1 7,130,960

644 Aldo Pashk Shkurti 2+1 7,130,960

645 Ardian Fatmir Kurti 2+1 7,130,960

646 Artur Sami Xhixha 2+1 7,130,960

647 Artan Tafil Velaj 2+1 7,130,960

648 Johan Pavllo Katro 2+1 7,130,960

649 Alma Vasil Kurti 2+1 7,130,960

650 Rolandi Seit Malaj 2+1 7,130,960

651 Niko Qerim Nuka 2+1 7,130,960

652 Aleksander Musa Xhafa 1+1 5,348,220

653 Albana Shaban Morina 2+1 7,130,960

654 Luljeta Tosun Caka 2+1 7,130,960

655 Selam Shyqo Rukia 2+1 7,130,960

656 Gëzim Sami Tafa 2+1 7,130,960

657 Valbona Reis Hasa 2+1 7,130,960

658 Aleks Sadik Hoxhaj 2+1 7,130,960

659 Lindita Hysen Ogreni 2+1 7,130,960

660 Gjon Mark Preçi 1+1 5,348,220

661 Sabahet Shemsi Salillari 1+1 5,348,220

662 Jurger Luan Shazivari 1+1 5,348,220

663 Rezart Pilo Marko 1+1 5,348,220

664 Hario Astrit Reçka 2+1 7,130,960

665 Franc Albert Zhurda 2+1 7,130,960

666 Rijana Veli Keçi 2+1 7,130,960

667 Shkelqim Avni Çollaku 2+1 7,130,960

668 Erjon Agim Kënga 1+1 5,348,220

669 Elida Muhamet Maloçali 2+1 7,130,960

670 Zhaneta Hamza Shutina 2+1 7,130,960

671 Elton Zeni Jaupi 2+1 7,130,960

672 Glesilda Gjergji Limka 1+1 5,348,220

673 Migena Qamil Avdia 1+1 5,348,220

674 Ergys Vasil Dako 1+1 5,348,220

675 Rudina Ibrahim Sejdini 1+1 5,348,220

676 Teuta Isa Guri 1+1 5,348,220

677 Ariola Xhevit Nurja 1+1 5,348,220

678 Manjola Spiro Kristo 1+1 5,348,220

679 Bardha Shefqet Mara 1+1 5,348,220

680 Anisa Ferit Caka 1+1 5,348,220

681 Elina Sabri Mukaj 1+1 5,348,220

682 Juliana Merqez Gaxha 1+1 5,348,220

683 Alba Arben Zhori 1+1 5,348,220

684 Nentorjada Ferdi Kasëmi 1+1 5,348,220

685 Oliana Rajmondi Gjergjefi 1+1 5,348,220

686 Adelina Razmi Qasolli 1+1 5,348,220

687 Joana Mehmet Çelaj 1+1 5,348,220

688 Elca Rexhep Kurti 1+1 5,348,220

689 Armela Ylli Mitku 1+1 5,348,220

690 Beneta Besim Gjeta 1+1 5,348,220

691 Ornela Ismet Ruçi 1+1 5,348,220

692 Eliverta Luan Ferati 1+1 5,348,220

693 Anisa Leonard Bika 1+1 5,348,220

694 Entela Ajet Zhula 1+1 5,348,220

695 Edvin Besnik Zhupa 1+1 5,348,220

696 Sonila Petrit Hoxha 1+1 5,348,220

697 Elona Sotir Papa 1+1 5,348,220

698 Alba Albert Gjoshi 1+1 5,348,220

699 Enkeleda Shyqyri Pepa 1+1 5,348,220

700 Sani Nezir Islamaj 1+1 5,348,220

701 Blerina Dashamir Zaimi 1+1 5,348,220

702 Anila Gafur Gishti 1+1 5,348,220

703 Elsa Estref Ibrushi 1+1 5,348,220

704 Marsela Vasil Biqiku 1+1 5,348,220

705 Klodiana Pali Deçe 1+1 5,348,220

706 Fatjona Arjanit Muho 1+1 5,348,220

707 Eglantina Enver Zaimaj 1+1 5,348,220

708 Iliriana Shqipjon Topulli 1+1 5,348,220

709 Elida Jorgo Gaqi 1+1 5,348,220

710 Edasarela Bashkim Mustafaraj 1+1 5,348,220

711 Artemis Gerald Kito 1+1 5,348,220

712 Alba Franklin Malo 1+1 5,348,220

713 Nevin Latif Bilali 1+1 5,348,220

714 Blerina Llukan Toslluku 1+1 5,348,220

715 Marinela Ardian Gjoka 1+1 5,348,220

716 Sonila Robert Jashari 1+1 5,348,220

717 Albana Ismail Velianj 1+1 5,348,220

718 Jonida Islam Tusha 1+1 5,348,220

719 Valmira Fatmir Arapi Gasionere 4,456,850

720 Eralda Shkëlqim Lamçe Gasionere 4,456,850

721 Briken Lulzim Alushi 1+1 5,348,220

722 Edon Nikolla Simaku 2+1 7,130,960

723 Eduart Musa Pulake Gasionere 4,456,850

724 Endrid Sezai Kofina 2+1 7,130,960

725 Dorjan Vangjel Kushi 2+1 7,130,960

726 Arben Mahmut Meçi 2+1 7,130,960

727 Gentian Ali Balliu 2+1 7,130,960

728 Eduart Xhezmi Blacëri 2+1 7,130,960

729 Leonard Agim Lile 2+1 7,130,960

730 Florian Mihal Koraqe 2+1 7,130,960

731 Edison Fatmir Kollarja 2+1 7,130,960

732 Jolka Aleksandër Papuçiu 1+1 5,348,220

733 Leonard Kosta Haxhiu 1+1 5,348,220

734 Brixhilda Ymer Daja 1+1 5,348,220

735 Florian Llukman Hoxha 1+1 5,348,220

736 Eraldo Vasil Stopani 2+1 7,130,960

737 Raimonda Vezir Toska 2+1 7,130,960

738 Dritan Luan Barhani 2+1 7,130,960

739 Altin Sefedin Shehu 2+1 7,130,960

740 Adrian Viron Bizhga 1+1 5,348,220

741 Besnik Sadri Elezaj 2+1 7,130,960

742 Igli Çuman Muçaj 2+1 7,130,960

743 Kreshnik Muhamet Çobo 2+1 7,130,960

744 Ergys Fatmir Likaj 2+1 7,130,960

745 Edmond Sadik Muja 2+1 7,130,960

746 Luan Haxhi Haxhi 2+1 7,130,960

747 Naum Vasil Nikolla 2+1 7,130,960

748 Gjergji Thanas Zoto 2+1 7,130,960

749 Armando Refat Kosova 2+1 7,130,960

750 Altin Agim Koçi 2+1 7,130,960

751 Artur Xhezmi Duro 1+1 5,348,220

752 Sulejman Avdulla Tanushi 2+1 7,130,960

753 Enrjeta Isuf Nurellari 2+1 7,130,960

754 Gëzim Mehmet Mefaja 2+1 7,130,960

755 Destemon Mane Pazaj 2+1 7,130,960

756 Gjergj Kol Bushi 1+1 5,348,220

757 Mexhit Qeram Izetaj 1+1 5,348,220

758 Besnik Mynyr Arapi 1+1 5,348,220

759 Ina Arben Jakupaj Gasionere 4,456,850

760 Anisa Naim Skënderi 1+1 5,348,220

761 Vitiona Vlash Dervishaj 1+1 5,348,220

762 Armando Vangjel Naska 1+1 5,348,220

763 Sara Halil Kosova 1+1 5,348,220

764 Endrit Ylli Bami 1+1 5,348,220

765 Albina Zef Vocaj 1+1 5,348,220

766 Emiljano Neim Lame 2+1 7,130,960

767 Luljeta Neki Çela 2+1 7,130,960

768 Klajdi Ndriçim Duka 2+1 7,130,960

769 Marvin Agim Zyberli 2+1 7,130,960

770 Brikena Përparim Muçaj 2+1 7,130,960

771 Besmir Fatmir Agalliu 2+1 7,130,960

772 Artur Sami Guzina 2+1 7,130,960

773 Artan Bashkim Duva 2+1 7,130,960

774 Aurora Agron Isallari 1+1 5,348,220

775 Ramadan Selam Ajasllari 1+1 5,348,220

776 Hair Beqir Beqo 2+1 7,130,960

777 Sevasti Llazar Diamanti 2+1 7,130,960

778 Ermelinda Albert velo 1+1 5,348,220

779 Aurora Rafail Bushi 1+1 5,348,220

780 Eduard Mirash Mrishaj 1+1 5,348,220

781 Nertila Ridvan Mulla 1+1 5,348,220

782 Antiola Andon Zotaj 1+1 5,348,220

783 Joana Afrim Mullara 2+1 7,130,960

784 Jurgen Petrit Muka 2+1 7,130,960

785 Kledion Nevruz Çullaj 1+1 5,348,220

786 Benard Ali Meneri 2+1 7,130,960

787 Viljand Valjer Peshkëpia 1+1 5,348,220

788 Esmeralda Xhevair Starova 2+1 7,130,960

789 Leonard Zeqir Lalaj 2+1 7,130,960

790 Junilda Meçan Tice 2+1 7,130,960

791 Eljona Lavdosh Pulaj 1+1 5,348,220

792 Violeta Salih Paçuku 1+1 5,348,220

793 Albana Enver Kongjoni 2+1 7,130,960

794 Shpresa Fejzi Dyrmishi 1+1 5,348,220

795 Edmond Abdulla Çoku 1+1 5,348,220

796 Pranvera Ali Golemi 1+1 5,348,220

797 Faik Ali Bitri 1+1 5,348,220

798 Xhevahire Selim Sinani 2+1 7,130,960

799 Klodiana Haki Danaj Gasionere 4,456,850

800 Senada Sparti Jaho Gasionere 4,456,850

801 Erleda Gaqi Xharo Gasionere 4,456,850

802 Miranda Mehmet Goçi Gasionere 4,456,850

803 Enkelana Bashkim Shala Gasionere 4,456,850

804 Marsela Vladimir Çibukaj Gasionere 4,456,850

805 Zegjine Faredin Kurti Gasionere 4,456,850

806 Alma Përparim Tola Gasionere 4,456,850

807 Erlin Qatip Myrtaj Gasionere 4,456,850

808 Mariglen Agron Mushgjata Gasionere 4,456,850

809 Granit Dalip Sulko Gasionere 4,456,850

810 Petrit Shpëtim Berati Gasionere 4,456,850

811 Florida Avni Vasjari Gasionere 4,456,850

812 Xheni Bashkim Tresa Gasionere 4,456,850

813 Bledjan Haxhi Neli Gasionere 4,456,850

814 Elsava Sali Dedja Gasionere 4,456,850

815 Ana Zija Shkreta Gasionere 4,456,850

816 Sokol Myslym Qaja Gasionere 4,456,850

817 Amarilda Arshin Braho Gasionere 4,456,850

818 Iva Esat Balla Gasionere 4,456,850

819 Dorina Bujar Begolli Gasionere 4,456,850

820 Ornel piro Tola Gasionere 4,456,850

821 Brikena Gjon Çoku Gasionere 4,456,850

822 Edlira Xhemal Midha Gasionere 4,456,850

823 Erjon Rrahim Alliu Gasionere 4,456,850

824 Eralda Perparim Hoxha Gasionere 4,456,850

825 Eriona Agim Goxha Gasionere 4,456,850

826 Enkeleida Zenjel Fejzo Gasionere 4,456,850

827 Desara Vladimir Qose Gasionere 4,456,850

828 Ardit Sazan Miraçi Gasionere 4,456,850

829 Anila Bexhet Dukaj Gasionere 4,456,850

830 Todi Noikollaq Karoli Gasionere 4,456,850

831 Abedin Bukurosh Uka Gasionere 4,456,850

832 Ulpiana Flamur Aliaj Gasionere 4,456,850

833 Ezoarta Gjergj Vasiaj Gasionere 4,456,850

834 Florenc Kujtim Çekrezi Gasionere 4,456,850

835 Entela Vangjel Shano Gasionere 4,456,850

836 Altjon Virjon Lacaj Gasionere 4,456,850

837 Enea Agim Kusaraj Gasionere 4,456,850

838 Marin Abdulla Çeça Gasionere 4,456,850

839 Amanda Gjergji Bellovoda Gasionere 4,456,850

840 Matilda Sul Hidri Gasionere 4,456,850

841 Harrjan Edmond Lila Gasionere 4,456,850

842 Xhovan Mihal Kote Gasionere 4,456,850

843 Vilma Qemal Dashja Gasionere 4,456,850

844 Doned Fatmir Hënaj Gasionere 4,456,850

845 Ardita Feriz Avdiaj Gasionere 4,456,850

846 Eliana Qemal Tara Gasionere 4,456,850

847 Halil Ditar Hodaj Gasionere 4,456,850

848 Denisa Thoma Mihali Gasionere 4,456,850

849 Armand Iljas Dervishi Gasionere 4,456,850

850 Suela Skënder Rrapaj Gasionere 4,456,850

851 Zamira Caf Kodra Gasionere 4,456,850

852 Klaudjana Foto Soko Gasionere 4,456,850

853 Olti Petrit Nakaj Gasionere 4,456,850

854 Viola Shefqet Softa Gasionere 4,456,850

855 Elvira Pullumb Skenduli Gasionere 4,456,850

856 Trendelina Qerim Hasanaj Gasionere 4,456,850

857 Bledar Ymer Xhizdari Gasionere 4,456,850

858 Sonilda Luan Barjamaj Gasionere 4,456,850

859 Kevin Sherif Kopani Gasionere 4,456,850

860 Besmira Hektor Hoxhaj Gasionere 4,456,850

861 Blerta Mitat Cake Gasionere 4,456,850

862 Vait Hariz Koshi Gasionere 4,456,850

863 Neritan Vangjel Gjergo Gasionere 4,456,850

864 Donald Festim Bajrami Gasionere 4,456,850

865 Rezarta Safet Brahimi Gasionere 4,456,850

866 Avushe Sadik Zhuka Gasionere 4,456,850

867 Gert Josif Dajko Gasionere 4,456,850

868 Kliton Zamir Sulejmani Gasionere 4,456,850

869 Salion Shuaip Duka Gasionere 4,456,850

870 Jetmir Gani Kallollari Gasionere 4,456,850

871 Oltjon Hilmi Balliu Gasionere 4,456,850

872 Dorjan Xhevdet Doka Gasionere 4,456,850

873 Klejdi Shpëtim Guga Gasionere 4,456,850

874 Erjona Bajram Balliu Gasionere 4,456,850

875 Rediana Xhaferr Kalemi Gasionere 4,456,850

876 Dhimitrulla Petro Jorgo Gasionere 4,456,850

877 Deivis Hekuran Veliu Gasionere 4,456,850

878 Erjeta Xheladin Koçi Gasionere 4,456,850

879 Erjona Isa Pemaj Gasionere 4,456,850

880 Arsen Astrit Shehi Gasionere 4,456,850

881 Irma Fatmir Nazari Gasionere 4,456,850

882 Nevila Kujtim Roshi Gasionere 4,456,850

883 Esmeralda Përparim Shehu Gasionere 4,456,850

884 Njazi Riza Sita Gasionere 4,456,850

885 Ardit Ali Hajdari Gasionere 4,456,850

886 Egerin Ilir Braçe Gasionere 4,456,850

887 Erion Beslim Barxhani Gasionere 4,456,850

888 Ermira Ylli Zaçe Gasionere 4,456,850

889 Herald Vasil Hida Gasionere 4,456,850

890 Elvira Raif Bardhi Gasionere 4,456,850

891 Alban Nazmi Veis Gasionere 4,456,850

892 Besmir Medin Karaj Gasionere 4,456,850

893 Oltjan Avdyl Hamza Gasionere 4,456,850

894 Redi Ymer Ademaj Gasionere 4,456,850

895 Andi Rebani Kordha Gasionere 4,456,850

896 Olta Bilbil Hadushaj Gasionere 4,456,850

897 Luneda Hajri Lamaj Gasionere 4,456,850

898 Nada Arian Zaimi Gasionere 4,456,850

899 Elda Shefqet Ahmetaj Gasionere 4,456,850

900 Jonida Novruz Halili Gasionere 4,456,850

901 Erlis Fatmir Çelo Gasionere 4,456,850

902 Milena Alfred Memsuri Gasionere 4,456,850

903 Romina Vullnetar Braimllari Gasionere 4,456,850

904 Eralda Bardhyl Çela Gasionere 4,456,850

905 Flutura Bashkim Lamçe Gasionere 4,456,850

906 Elton Guri Maçolli Gasionere 4,456,850

907 Florina Zenel Hajredinaj Gasionere 4,456,850

908 Migena Ahmet Cina Gasionere 4,456,850

909 Oltjana Rexhep Penxha Gasionere 4,456,850

910 Elsa Tare Kantollari Gasionere 4,456,850

911 Dorina Thoma Prifti Gasionere 4,456,850

912 Stela Thoma Sidheri Gasionere 4,456,850

913 Eneida Aleks Çobani Gasionere 4,456,850

914 Ergi Gezim Mustafaj Gasionere 4,456,850

915 Blerina Agim Idrizi Gasionere 4,456,850

916 Artur Enver Brçaj Gasionere 4,456,850

917 Artur Islam Banaj Gasionere 4,456,850

918 Erlisa Durim Shena Gasionere 4,456,850

919 Albi Jahja Halilaj Gasionere 4,456,850

920 Adela Bari Çenga Gasionere 4,456,850

921 Sonila Qemal Mema Gasionere 4,456,850

922 Renato Kujtim Elezi Gasionere 4,456,850

923 Emro Lufti Hoxhaj Gasionere 4,456,850

924 Rena Memo Hasani Gasionere 4,456,850

925 Igli Stavri Binjaku Gasionere 4,456,850

926 Entela Enver Duraj Gasionere 4,456,850

927 Edmond Qetsor Faqekuqi Gasionere 4,456,850

928 Salarjona Mexhit Ruka Gasionere 4,456,850

929 Enid Vladimir Xherahu Gasionere 4,456,850

930 Feliks Asqeri Hoda Gasionere 4,456,850

931 Armand Avzi Hoxha Gasionere 4,456,850

932 Sara Sefedin Juniku Gasionere 4,456,850

933 Marsida Bujar Hajdini Gasionere 4,456,850

934 Fation Astrit Goxhaj Gasionere 4,456,850

935 Erli Xhevat Luli Gasionere 4,456,850

936 Solita Ylli Xhanaj Gasionere 4,456,850

937 Gentjan Fari Deshati Gasionere 4,456,850

938 Enkeleda Kujtim Limani Gasionere 4,456,850

939 Xhensila Saimir Mullahi Gasionere 4,456,850

940 Dake Prengë Perdedaj Gasionere 4,456,850

941 Eugert Braho Isaraj Gasionere 4,456,850

942 Blerina Kristaq Ngjela Gasionere 4,456,850

943 Megi Maria Qirjako Nikolla Gasionere 4,456,850

944 Alda Dashamir Selfo Gasionere 4,456,850

945 Hajdi Arian Gorica Gasionere 4,456,850

946 Elva Gjergji Stoja Gasionere 4,456,850

947 Erion Gogo Gjivogli Gasionere 4,456,850

948 Albana Vangjel Kërthi Gasionere 4,456,850

949 Jorida Aleksander Permeti Gasionere 4,456,850

950 Milonja Sejdi Sejdiu Gasionere 4,456,850

951 Zamira Xhaferr Hoxha Gasionere 4,456,850

952 Ergys Lazer Hila Gasionere 4,456,850

953 Arlin Arben Morina Gasionere 4,456,850

954 Eni Jorgo Morava Gasionere 4,456,850

955 Elson Gjon Lleshi Gasionere 4,456,850

956 Denisa Namik Brahimllari Gasionere 4,456,850

957 Egra Astrit Ibrahimi Gasionere 4,456,850

958 Ejona Ligor Shkurti Gasionere 4,456,850

959 Aida Hamit Baro Gasionere 4,456,850

960 Elton Islam Karaj 1+1 5,348,220

961 Arjola Xhevat Lata Gasionere 4,456,850

962 Erion Stavri Dushi Gasionere 4,456,850

963 Bledar Bashkim Thomaj Gasionere 4,456,850

964 Gurali Nezir Hana Gasionere 4,456,850

965 Rajmonda Qamil Yryku Gasionere 4,456,850

966 Xhoana Bashkim Caka Gasionere 4,456,850

967 Enkeleda Anastas Vidhi Gasionere 4,456,850

968 Bledi Qebir Isaraj Gasionere 4,456,850

969 Enkelejd Avdyl Braho Gasionere 4,456,850

970 Anxhelo Ilir Çepele Gasionere 4,456,850

971 Adela Flamur Bushaj Gasionere 4,456,850

972 Rovena Shaban Bixi Gasionere 4,456,850

973 Albi Ramazan Beka Gasionere 4,456,850

974 Aldo Edmond Hysaj Gasionere 4,456,850

975 Dorina Nesim Kurti Gasionere 4,456,850

976 Vojsava Simo Konomi Gasionere 4,456,850

977 Sefer Pëllumb Loçka Gasionere 4,456,850

978 Fation Ferik Zane Gasionere 4,456,850

979 Besmir Ndriçim Hysa Gasionere 4,456,850

980 Ardmir Frrok Doda Gasionere 4,456,850

981 Xhiljola Valter Alinj 1+1 5,348,220

982 Elio Mevlan Alikaj Gasionere 4,456,850

983 Elisa Vasil Mariani Gasionere 4,456,850

984 Rudi Vasil Bimbari Gasionere 4,456,850

985 Klodiana Ismail Elmasi Gasionere 4,456,850

986 Ervin Vangjel Qirjako Gasionere 4,456,850

987 Edlira Bashkim Xhemali Gasionere 4,456,850

988 Denada Shpetim Miraka Gasionere 4,456,850

989 Alba Gjergji Vodo Gasionere 4,456,850

990 Enid Pullumb Luçaj Gasionere 4,456,850

991 Armelinda Sami Bali Gasionere 4,456,850

992 Alda Embro Zholi Gasionere 4,456,850

993 Melania Arben Keçi Gasionere 4,456,850

994 Nertila Perparim Mitaj Gasionere 4,456,850

995 Ergys Sotiraq Sheqi Gasionere 4,456,850

996 Zado Riza Hoxha Gasionere 4,456,850

997 Eglantina Llambi Dhana Gasionere 4,456,850

998 Kristi Albert Gusho Gasionere 4,456,850

999 Gertian Bujar Bajraktari Gasionere 4,456,850

1000 Edlira Shuaip Zoto Gasionere 4,456,850

1001 Kolin Vlash Laska Gasionere 4,456,850

1002 Esmiralda Gëzim Gorovelli Gasionere 4,456,850

1003 Nertil Petrit Dushku Gasionere 4,456,850

1004 Ritano Artur Nano Gasionere 4,456,850

1005 Suada Zhehad Hawa Gasionere 4,456,850

1006 Besnik Kirovë Rugji Gasionere 4,456,850

1007 Ardita Xhevat Nerguti Gasionere 4,456,850

1008 Mirela Gezim Zaçe Gasionere 4,456,850

1009 Denardo Gëzim Sinanaj Gasionere 4,456,850

1010 Jorxhilda Pandi Nani Gasionere 4,456,850

1011 Anila Dhimitër Panajoti Gasionere 4,456,850

1012 Besmira Bexhet Nuredini Gasionere 4,456,850

1013 Elisabeta Jorgji Çarçiu Gasionere 4,456,850

1014 Aurora Hajdar Cekani Gasionere 4,456,850

1015 Jenisa Agim Habibi Gasionere 4,456,850

1016 Angjelo Kujtim Mezini Gasionere 4,456,850

1017 Adela Vladimir Kila Gasionere 4,456,850

1018 Irma Kiu Paloli Gasionere 4,456,850

1019 Martin Petrit Beqiraj Gasionere 4,456,850

1020 Genti Agron Haderaj Gasionere 4,456,850

1021 Arbër Fatos Bedaj Gasionere 4,456,850

1022 Erion Servet Azizolli Gasionere 4,456,850

1023 Kreshnik Rrahman Hallaçi Gasionere 4,456,850

1024 Elona Hasan Mulgeci Gasionere 4,456,850

1025 Aurel Ajet Celibashi Gasionere 4,456,850

1026 Lirela Kastriot Çiçi Gasionere 4,456,850

1027 Vjonis Nikoll Dedja Gasionere 4,456,850

1028 Megi Bujar Hodo Gasionere 4,456,850

1029 Zamir Fatmir Palushi Gasionere 4,456,850

1030 Nensi Vasil Mitre Gasionere 4,456,850

1031 Amaraldo Gribos Liçaj Gasionere 4,456,850

1032 Silver Bep Gargjola Gasionere 4,456,850

1033 Dorian Ramadan Shehu Gasionere 4,456,850

1034 Bruno Petraq Puli 1+1 5,348,220

1035 Albert Veledin Merdanaj Gasionere 4,456,850

1036 Areta Virjon Hysaj Gasionere 4,456,850

1037 Devis Bujar Kokoli 1+1 5,348,220

1038 Krenar Zenel Guçe Gasionere 4,456,850

1039 Liridon Petrit Cala 1+1 5,348,220

1040 Laert Ilia Vasili Gasionere 4,456,850

1041 Luljeta Rako Bitri Gasionere 4,456,850

1042 Arjan Jonus Hodo Gasionere 4,456,850

1043 Blerta Bujar Çekiçi Gasionere 4,456,850

1044 Fjoralba Fatmir Jahupi Gasionere 4,456,850

1045 Amarildo Refik Ymeri Gasionere 4,456,850

1046 Alba Alfred Jani Gasionere 4,456,850

1047 Endri Vait Musta Gasionere 4,456,850

1048 Mia Valter Koka Gasionere 4,456,850

1049 Manuela Shkëlqim Çuko Gasionere 4,456,850

1050 Lorenc Bardhyl Golemi Gasionere 4,456,850

1051 Bruno Sako Koçi Gasionere 4,456,850

1052 Mariel Kolec Frroku Gasionere 4,456,850

1053 Silvana Asllan Bylyku Gasionere 4,456,850

1054 Desantila Mersin Muja Gasionere 4,456,850

1055 Gëzim Rasim Shehu Gasionere 4,456,850

1056 Blerina Xhemal Kazaferi Gasionere 4,456,850

1057 Elda Rexhep Çuka Gasionere 4,456,850

1058 Renaldo Kthim Gaçe Gasionere 4,456,850

1059 Dorjan Thanas Zhaka Gasionere 4,456,850

1060 Elisa Nazmi Çela Gasionere 4,456,850

1061 Anisa Pavli Dhimitri Gasionere 4,456,850

1062 Klodian Agim Shevroja Gasionere 4,456,850

1063 Artida Gramoz Hysenaj 1+1 5,348,220

1064 Edona Fahri Kraja Gasionere 4,456,850

1065 Alma Halit Piro Gasionere 4,456,850

1066 Alda Besnik Qira Gasionere 4,456,850

1067 Gjergji Hisen Tola Gasionere 4,456,850

1068 Markeljana Astrit Hamzallari Gasionere 4,456,850

1069 Ermelinda Fadil Shkurti 1+1 5,348,220

1070 Andi Fari Deshati Gasionere 4,456,850

1071 Enxhi Ali Koni Gasionere 4,456,850

1072 Klaudio Edmond Peqini 1+1 5,348,220

1073 Ledia Kujtim Sulaj 1+1 5,348,220

1074 Artela Veli Gojka Gasionere 4,456,850

1075 Ina Agim Toro Gasionere 4,456,850

1076 Denisa Vladimir Ymeraj Gasionere 4,456,850

1077 Eranda Mondi Likaj Gasionere 4,456,850

1078 Griselda Vait Musta Gasionere 4,456,850

1079 Elisian Nevrus Bici Gasionere 4,456,850

1080 Matilda Dashamir Idrizaj Gasionere 4,456,850

1081 Lenada Namik Muho Gasionere 4,456,850

1082 Enejda Gëzim Zere Gasionere 4,456,850

1083 Jetmir Valier Lubonja Gasionere 4,456,850

1084 Lediona dashamir Kamberi Gasionere 4,456,850

1085 Elgerta Barjam Zaimi Gasionere 4,456,850

1086 Erlis Bilbil Hereni Gasionere 4,456,850

1087 Marsida Sotir Lena Gasionere 4,456,850

1088 Spartak Ndue Kuçaj Gasionere 4,456,850

1089 Bard Hektor Shyti Gasionere 4,456,850

1090 Mateos Llazar Gjini 1+1 5,348,220

1091 Henri Astrit Mërtiraj 1+1 5,348,220

1092 Ervis Shyqyri Gjoshi 1+1 5,348,220

1093 Aldo Fatmir Dafku 1+1 5,348,220

1094 Marsida Hakil Gjoni 1+1 5,348,220

1095 Eugena Hamit Dellani 1+1 5,348,220

1096 Klodjan Shahip Xhika 1+1 5,348,220

1097 Ambra Ilia Caushaj 1+1 5,348,220

1098 Eniada Rrustem Preçi 2+1 7,130,960

1099 Rigest Kastriot Lusha 2+1 7,130,960

1100 Maksim Sotir Bogdani 1+1 5,348,220

1101 Alma Nazif Alcani Gasionere 4,456,850

1102 Erjon Gaqo Busho 1+1 5,348,220

1103 Alda Kadri Demneri 1+1 5,348,220

1104 Tonin Zef Ndoci 1+1 5,348,220