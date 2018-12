Protesta te Unaza, Basha: Qytetarët po arrestohen me urdhra nga poshtë tavolinës

Ka nisur edhe sot protesta e paralajmëruar nga banorët e Unazës së Re. Këtë herë qëndresës së tyre i është bashkuar edhe kreu i PD-së, Lulzim Basha. Në një prononcim për mediat, Basha e cilësoi projektin e “Unazës së Madhe” si një aferë korruptive.

“Do të vlerësoja nga fillimi, nevojshmërinë për qytetin, transportin urban, nëse do bindesha për vlefshmërinë do e konsultoja me banorët. Nuk ka patur tranparencë, është shkelur ligji për transparencë, është shkelur Kushtetuta, dhe po dhunohen banorët vetëm që të pasurohet agai i Surrelit. Pse nuk pati garë? Pse një nga kompanitë është regjistruar në parajsë fiskalë?

Mos fshihet vetë Rama? Këto janë pyetjet që kam unë dhe çdo qytetar. Dua të denoncoj dhunën mbi gazetarët dhe kameramanët që gjatë kohës së dhunës po filmonin. Këtu po bëhet autopsia e regjimit të Rilindjes”, u shpreh Basha.

Kryedemokrati Lulzim Basha sulmoi ashpër edhe kryeprokuroren e Përgjithshme të Përkohshme, Arta Marku, teksa shtoi se ajo është fshehur poshtë tavolinës duke braktisur banorët e zonës së Astirit.

“Kjo që po ndodh këtu nuk ka të bëjë thjesht me fatin e banorëve. Këtu po tregohet se si ka rënë shtetit. Kjo tregon se prokurorja është futur poshtë tavolinës, ka fshehur kokën.

Në vend që të mbahen si përgjegjës për këtë vjedhje, por kërcënojnë qytetarët. Ai po nxjerr banorët në mes të katër rrugëve për të ndërtuar kulla. Ne jemi në krah tyre për t’ju dhëne forcë dhe kuarjo ndaj kësaj përballje. Po qeveria po sillet si bandë, për t’i përçare dhe frikësuar banorët. Qëllimi i tij nuk është zbatimi i ligjit, por vjedhja.

Ju e kuptoni se zgjidhjen duhet ta ofrojë qeveria. Ne jemi këtu që qeveria të sprapset. Këtu po vidhen xhepat e qytetarëve, dhe këtë do ta dënojmë duke qëndruar në krah të qytetarëve. Ka një denoncim nga banorët. Këta e kanë denoncuar vjedhjen. Prokuroria është fshehur, ajo është vënë për të mbrojtur Damian Gjiknuri. Ne duhet të kemi një drejtësi të pavarur.”, tha Basha.

Gjithashtu, krahas PD-së në mbështetje të kauzës së banorëve të zonës së Astirit ka shkuar dhe LSI-ja me deputetët Endrit Braimllari dhe Floida Kërpaçi. Banorët e kësaj zonë vijojnë protestën e tyre, prej 29 ditësh, me anë të së cilës kërkojnë dëmshpërblim 100% në vlerën e tregut për objektet që preken nga projekti i “Unazës së Madhe’.

Fjala e plotë e Lulzim Bashësh:

Zoti Basha, po ju pyes drejtpërdrejt. Keni qenë kryebashkiak, jeni kreu i opozitës, ndoshta kryeministër i ardhshëm. Qytetarët që mbeten në mes të rrugës, qytetarët që po në mes të rrugës kërkojnë zgjidhjen, më shumë sesa 27 ditë. Kush mund të jetë zgjidhja sipas jush? Është e vlefshme që të bllokojmë rrugën çdo pasdite kur punimet mund të vazhdojnë e palët mund të diskutojnë? Si do të jetë zgjidhja?

E para e punës, se si do të jetë zgjidhja ua thashe edhe herën e fundit. Unë do ta anulloja këtë tender korruptiv, do të hetoja e çoja para drejtësisë dhe në burg të gjithë ata që janë përfshirë në këtë skemë të madhe korrupsioni. Do të vlerësoja projektin nga fillimi, nevojshmërinë, dobishmërinë e projektit për qytetin, përkomunitetin, për transportin urban dhe interurban.

Pasi të bindesha unë, ministri im, drejtoria e rrugëve, për vlerën e këtij projekti, do të konsultohesha me banorët, siç është e detyrueshme me ligj, do të ndaja buxhet të mjaftueshëm për shpronësimin e banorëve, duke respektuar pronën e çdo banori sipas precedentit juridik, siç e ka kushtetuta, dhe vetëm pas kësaj, do të fillonim punimet me një kosto të përballueshme për buxhetin dhe me një tender me garë. Asnjëra prej këtyre nuk ka ndodhur, tender nuk ka patur, garë nuk ka patur.

Nuk ka patur transparencë. Është shkelur ligji për shpronësimet, është shkelur ligji për banesat, është shkelur ligji për prokurimet publike, është shkelur ligji për ndërtimin e infrastrukturës, është shkelur kushtetuta dhe po dhunohen ditë për ditë qytetarët vetëm që Edi Rama, Agai i Surrelit, të grabisë një shumë astronomike këtu, në këtë project, pa treguar në asnjë moment si u bë projekti, çfarë vlere ka, pse po harxhohen këtu aq para sa ç’harxhohen në vit për buxhetin e arsimit në të gjithë Shqipërinë, ndërkohë që pjesë të tjera të Unazës nuk ekzistojnë akoma? Pse po investohet në këtë pjesë të Unazës që ekziston, pse nuk pati garë, pse është tërhequr kompania Vëllezërit Hysa në të tre lotët apo ka bërë ofertë dhe oferta është zhdukur? Pse një nga kompanitë është e regjistruar në parajsë fiskale, kush fshihet pas këtij regjistrimi? A fshihet vetë Edi Rama apo familjarë të tij pas kompanisë së regjsitruar në parajsë fiskale në Delaëare të SHBA? Sa milionë euro të taksapaguesve shqiptarë që do të përfitohen nga kjo vjedhje do të përfundojnë në kontot bankare të kësaj parajse fiskale? Për çfarë do të përdoren? Këto janë pyetjet që kam sot unë e që ka çdo qytetar. Dhe jam i sigurtë që i keni edhe ju si media dhe unë ju ftoj që si media të bëni transparencë, të vazhdoni të hetoni.

Sikundër, dua të dënoj sot dhunën e ushtruar dhe mbi kameramanët, dhe mbi gazetarët. Provokimet e djeshme, shoqërimi i 5 qytetarëve, në mënyrë fare të panevojshme, është një provokim, siç më thanë qytetarët edhe sot këtu. Po mbaronte protesta, gjithçka ishte e qetë dhe në mënyrë fare të papritur, me urdhër politik, u shoqëruan 5 qytetarë që po protestonin për shtëpitë e tyre dhe u dhunuan kameramanët dhe mediat, që gjatë kohës së shoqërimit të tyre, po mundoheshin të filmonin dhe të bënin transparencën para publikut.

Kjo që po ndodh këtu pra ka të bëjë jo thjesht me fatin e këtyre familjeve. Këtu po bëhet autopsia e regjimit të “Rilindjes”. Këtu po tregohet se si ka rënë shteti. Se si shkelet kushtetuta e nuk ka gjykatë kushtetuese ta ndalë. Se si kryeministri kryen vepra penale dhe prokurorja e përgjithshme e përkohshme është fshehur, është future poshtë tavolinës dhe ka frikë të nxjerrë fytyrën e të shprehet për kallëzimin që kanë bërë qytetarët. Se si vidhet në mes të ditës dhe se si kërcënohen qytetarët në mes të natës. Dhe se si në vend që të mbahen përgjegjës për këtë vjedhje, krenohen dhe kërcënojnë qytetarët.

Kjo është pasqyra e vërtetë se ku ka përfunduar Shqipëria me një të çmendur, me një të babëzitur, i cili në mënyrë të paligjshme do të plaçkisë pronën e këtyre qytetarëve, t’i nxjerrë në mes të katër rrugëve për të ndërtuar kulla shumëmilionëshe dhe për të grabitur miliona euro me një tender korruptiv. Kjo është e vërteta e kësaj drame këtu dhe ne jemi në krah të qytetarëve, në radhë të parë për shkak të dramës që po përjetojnë, dhe është detyra jonë të jemi në krah të tyre, është detyra ime të jem në krah të tyre, do të jem në krah të tyre, për t’ju dhënë forcë, për t’ju dhënë kurajo,për të qenë bashkë me ta në çdo moment të kësaj përballjeje, por edhe për t’i thënë çdo shqiptari që kjo i prêt nëqoftëse nuk ngrihemi të gjithë se bashku ta largojmë këtë të keqe.

Pyetje: Zoti Basha, në fillim banorët arrestohen e më pas disa lirohen. A është ky një plan për të përçarë banorët?

Basha: Po. Qeveria po sillet si bandë. Po sillet si bandë për t’i përçarë dhe për t’i frikësuar banorët, sepse halli i vetëm i Edi Ramës, siç ju thashë, nuk është zbatimi i ligjit, po është si ta çojë deri në fund aferën e vjedhjes së miliona eurove këtu tek Unaza. Kjo është edhe arsyeja pse ka hapur edhe konto bankare secrete në parajsa fiskale offshore, ku është e regjistruar të paktën një nga 3 kompanitë që marrin pjesë në këtë megavjedhje.

Pyetje: Nëqoftëse qeveria e vazhdon projektin e prishjes së shtëpive, si e shihni zgjidhjen?

Basha: Ju e kuptoni se zgjidhjen duhet ta ofrojë qeveria. Ndërsa ne jemi këtu që qeveria të zbrapset nga kjo megavjedhje, që Edi Rama të zbrapset nga kjo megavjedhje. Ne jemi këtu që hajdutët të vihen para ligjit dhe banorët të mos shpronësohen në mënyrë të paligjshme dhe as qytetarët të mos vidhen – se taksat e qytetarëve po vidhen këtu – për të mbushur xhepat e Edi Ramës dhe një grushti njerëzish. Kjo është detyra jonë dhe këtë do të vazhdojmë ta bëjmë me të gjitha format dhe mënyrat, në radhë të parë, duke qendruar pranë banorëve.

Edhe njëherë, dua tua them qartë ju mediave dhe ta transmetoni. Ka një denoncim nga banorët. Nëqoftëse nuk e keni transmetuar, merreni denoncimin, transmetojeni, tregojuni qytetarëve që këta banorë kanë denoncuar vjedhjen, por vendi ka mbetur pa prokurori. Prokuroria është fshehur, prokurorja është fshehur poshtë tavolinës, sepse ajo është vënë aty që jo të marrë e të hetojë tani Edi Ramën e Damian Gjiknurin, por që t’i mbrojë ata dhe hajdutët e tjerë që zhvasin e vjedhin milionat e shqiptarëve.

Ky është një problem i madh politik, i cili duhet të marrë zgjidhje. Ne duhet të kemi drejtësi të pavarur. 2 vjet e gjysmë pas reformës në drejtësi, kemi një drejtësi të kapur tërësisht nga një bandë hajdutësh që i thotë vetes qeveri.