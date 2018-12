Protesta në Astir, Duma: Banorët janë të fituar përballë qeverisë

Deputetja e Partisë Demokratike, Grida Duma e ftuar në emisionin “Kjo Javë” në News 24 është shprehur se banorët e zonës së Astirit, të cilët preken nga projekti i Unazës së Re deri më tani janë të fituar përballë qeverisë.

Këtë deklaratë Duma e argumenton me faktin se, në rast se do kishin humbur, shtëpitë e tyre do të ishin prishur tashmë.

“Deri në ketë moment i shoh të fituar banorët. Po të ishim në një situatë tjerët do të ishin prishur shtëpitë. Kjo do të thotë se falë rezistencës së tyre banorët janë të fituar. Ata e njohin mirë situatën e tyre dhe kemi të bëjmë me qytetarë të cilët thonë se e kuptojnë se po bëhet një vepër publike, por shpronësimi dhe vlera e shtëpisë i takon atyre dhe kjo është në legjitimitetin e tyre”,- tha Duma.