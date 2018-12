Princ Leka një burrë shembullor, Elia Zaharia i nxjerr sekretet e martesës

Koncepti “Princ i Kaltër” për të nuk është ëndërr, por realitet, përditshmëri, sfidë dhe peshë e madhe për të përfaqësuar një të shkuar.

Modestia e Elia Zaharisë në krah të Princ Leka II tregohet çdo ditë në daljet publike pa “Taborr” që ruan, larg luksit që të josh jetesa e familjes mbretërore dhe më shumë pranë qytetarëve dhe mbi të gjithë njerëzve në nevojë.

Koha më e madhe kalon me punën e përditshme të Fondacionit “Mbretëresha Geraldinë”, takimet në evenimente të ndryshme dhe bamirësia larg kamerave e propagandës, por afër njerëzve në nevojë.

Nën petkun e Princeshës Elia Zaharia tregon peshën e madhe për të vijuar traditën e grave të njohura të Familjes Mbretërore Shqiptare dhe mbi të gjitha tregimin në sytë e botës të një Shqipërie ndryshe për të promovuar vlerat, shkruan Mapo.

Prej dy vitesh keni lidhur kurorën me “Princin e Kurorës” Leka II, si ka ndryshuar jeta e Elia Zaharisë?

Këto dy vite kanë qenë mjaft aktive për ne si çift, por edhe në fushën profesionale. Sidoqoftë, nuk mund të thuhet se martesa ka ndryshuar dinamikën e jetës sonë, pasi prej vitit 2010 kur shpallëm zyrtarisht fejesën, kemi jetuar bashkë ndaj edhe angazhimet kanë ardhur gradualisht. Përgjegjësia është padyshim e madhe kur hyn në një familje me histori, kontribute dhe tradita.

Sot kuptohet konteksti është i ndryshëm. Fatmirësisht prej vitesh Princ Leka jeton në vendin e tij. Kjo na vendos shpeshherë në rol përfaqësimi, sidomos në udhëtime jashtë vendit si edhe mbajtjen dhe përforcimin e lidhjeve me Familjet e tjera Mbretërore. Kjo kërkon përkushtim dhe investim të vazhdueshëm.

Shumë vajza ëndërrojnë “Princin e Kaltër”, ndërsa ju jetoni realitetin, si është jeta me bashkëshort Princ Leka II? Cila është dita e zakonshme e Elia Zaharisë?

Jeta me Princ Lekën është e larmishme dhe nuk bëhet kurrë monotone. Kjo falë natyrës së tij krijuese. Në të përditshmen tonë, secili është i angazhuar me punët dhe detyrimet e tij. Një ditë e imja e zakonshme fillon bashkë me Lekën duke përgatitur mëngjesin.

Më pas, kur kam projekte artistike i kushtoj kohë provave. Në raste që nuk kam obligime me teatrin, i kushtoj rëndësi takimeve të ndryshme që organizon Oborri. Pasditet i kaloj përgjithësisht me mamin, ndërsa darkat që kemi të lira dhe pa angazhime i kaloj bashkë me Lekën në shtëpi.

Më pëlqen shumë të lexoj, ndaj librin nuk e ndaj kurrë nga përditshmëria. Gjithashtu shpesh kam frymëzim për të pikturuar. Kur përfshihem në një pikturë të re, mund të kaloj orë të tëra pa e kuptuar në studio. /Lajmifundit.al