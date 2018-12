Princ Leka II uron Gëzuar me këtë foto

Jemi në prag të ndërrimit të viteve dhe në çdo vend frymon atmosferë festive.

Shumë prej fytyrave publike kanë dekoruar shtëpitë dhe kanë sjellë fotografitë të veçanta të realizuara për festa.

Tashmë kanë filluar edhe urimet për këto festa, e një urim të veçantë e kanë bërë edhe çifti mbretëror Princi Leka II dhe princesha Elia Zaharia Zogu.

Përmes një fotografie të postuar në rrjete sociale, në të cilën Elia dhe Princ Leka shihen të lumtur në krahë të njëri-tjetrit dhe me bredhin në prapavijë, ata uruan për festa.

“Të dashur miq, ju uroj të gjithëve Gëzuar Vitin e Ri 2019! Sa më shumë fat, mbarësi dhe prosperitet në familjet tuaja. Uroj që viti që është në prag të na sjellë zhvillime pozitive dhe stabilitet në tërësi, dhe të gjithë bashkë të kontribuojmë në begatinë e Kombin tonë.

Për shumë vjet Gëzuar!”

“Dear Friends,

I wish you all a very happy and prosperous New Year 2019! May this New Year bring you much love, happiness and success in all your endeavors.

Festive greetings from Tirana????”