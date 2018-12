Presidenti francez, disa vendime në 13 minuta për protestat

Pas protestave të dhunshme që kanë shpërthyer prej disa ditësh në të gjithë Francën, të cilat u iniciuan nga rritja e çmimit të karburantit, ka reaguar edhe Presidenti francez Emmanuel Macrone.

Presidenti francez u zotua këtë të hënë për të ulur taksat për pensionistët si dhe ngritjen e pagës minimale në janar, por refuzoi të rivendoste një taksë pasurie, pasi ai kërkoi t’u përgjigjej një valë proteste që e sfiduan autoritetin e tij.

“Ne do t’i përgjigjemi urgjencës ekonomike dhe sociale me masa të forta, duke ulur taksat më shpejt, duke e mbajtur shpenzimet tona nën kontroll, por jo me duke u kthyer pas”, – tha Macron në një fjalim televiziv në vend.

Mësohet se Presidenti në një fjalim 13 minutësht, teksa dënoi dhunën tha se e kupton zemërimin e protestuesve dhe përmendi shembuj individual të familjeve që mezi përballojnë jetesën, ndërsa njoftoi:

Rritjen e pagës minimale me 100 euro (e pa taksuar) Cdo orë pune shtesë e pataksuar. Heqja e taksës për pensionistët Inkurajimi i bizneseve për të dhënë shpërblime për fundvitin (pa taksuar)

Presidenti tha se nuk mund të rriste taksën ndaj të pasurve sepse do të nxiste evazion fiskal dhe largimin e bizneseve nga Franca.