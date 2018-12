Po ngrinte së gjalli në Brezovicë, shqiptarët shpëtojnë turistin

Një turist nga Gjermania ka qendruar prej më shumë se katër orësh i zhdukur në Brezovicë.

Bëhet fjalë për një shtetas të quajtur Patrick, i cili kishte ardhur dy ditë më parë në Brezovicë, por humbi rrugën e kthimit në hotel për shkak të mjegullës së dendur në zonë.

“Pasi e ka zënë mjegulla ka mbetur aty në ftoftë dhe aty nuk ka mundur të lëvizë. Ka qenë i pajisur me pajisje adekuate përndryshe nuk do të mund t’i mbijetonte të ftohtit deri në mëngjes”, bëjnë me dije përmes një njoftimi për shtyp klubet alpine në fjalë. /Lajmifundit.al