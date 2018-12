Plane për nesër? Mësoni fillimisht si parashikohet të jetë moti

Ditën e nesërme do të rikthehen sërish shirat mbi vendin tonë. Sipas meteorologëve në të gjithë territorin do të ketë reshje të shumta shiu të cilat do të vijojnë edhe gjatë ditës së martë.

Institutit i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit parashikon që reshjet nesër në shumicën e qarqeve do të arrijnë deri mesatare, ndërsa në qarqet Vlorë dhe Gjirokastër do të jenë intensive.

Reshjet do të shoqërohen me shtrëngata në disa qarqe, ndërsa në Veri dhe në Lindje, në zonat mbi 400 m mbi nivelin e detit, reshjet pritet të jenë në formën e dëborës. /Lajmifundit.al