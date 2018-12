Përfundon numërimi, PD publikon listën e re të anëtarëve të Këshillit Kombëtar

Ka perfunduar numerimi i votave te kandidateve per Keshillin Kombetar te PD. Zyra per median ne partine me te madhe te opozites ka bere publike listen me anetare e votuar.

Këshilli Kombëtar

Votuar në Kuvendin Kombëtar të datës 15.12.2018

Adela Kryeziu

Adriana Gjonaj

Agest Kopellaj

AgimKukeli

Agron Kuliçi

AgronMusaraj

Agustin Kola

Ahmet Premci

AjsheIsha

AkilKraja

Alban Zeneli

Albert Avduli

Albert Kushti

Albert Loci

Albina Dede

AleksandërBiberaj

Alfred Ahmetcenaj

Alfred Rushaj

AlfridaMarku

Altin Meçe

Andi Mustafa

AndiaPustina

AntonetaÇela

Anxhela Malko

ArbenBeqiri

Arben Ibroja

ArbenMuça

Arben Ristani

ArdianIsufi

Ariana Malltezi

Armand Teliti

ArtanPogoni

ArvitBushati

AsllanDogjani

AulonKalaja

AurelBylykbashi

AvenirPeka

AvziAhmati

BardhylLondo

BenardetaSyku

Bernard Banushi

BesartKadia

BesnikAliaj

BlediKasmi

BujarHoxha

BujarVukaj

ÇeloHoxha

Çlirim Gjata

DardanaBoletini

Darien Xhindoli

Dashnor Sula

DenisaVata

Dorian Gjokmarkaj

DorjanTeliti

DritanDemiraj

Dritan Shano

Eda Grimci

Edmond Biçoku

Edmond Isaku

EdonaStaka

Elvana Hana

Emiliano Mone

Endrin Gjipali

Endrit Kokoshi

EndritMemiaj

EneidaGuria

Eneo Zguri

Eni Kasmi

EnkelejdaSallaku

Enno Bozdo

Enri Ceno

Enriketa Papa

EraldKapri

Erion Sula

Eris Hoxha

EriseldaPrishta

ErmalXhelilaj

ErmirGjeta

ErvisXhako

Estela Gostivari

EtionKapedani

EtlevaMerko

FatbardhKadilli

FatbardhSallaku

FatjonBathorja

FatmirGuda

FetahHasanaj

Fisnik Kruja

FisnikQosja

FitimZekthi

FlamurGjymishka

FlamurHoxha

Florian Pustina

Gazmend Dibra

GazmendKoduzi

GazmendOketa

Gazment Bardhi

Gent Malko

Gert Bogdani

GjergjiNika

GjokUldedaj

Gjok Vuksani

Gramoz Nazëraj

Greta Deljani

GrigelsMuçollari

Haki Mustafa

HarisVongli

HysenKadiu

HysenXhura

HysniAhmetaj

Ibrahim Sako

Igli Cara

Ilir Dervishi

Ina Vorfi

Ina Zhupa

IndritHoxha

IndritVokshi

Ines Nurja

Irena Progni

Irma Kopliku

IrsidaShehi

IviBejtja

Ivi Kaso

JamarbërMalltezi

Jemin Gjana

JolaHysaj

Jolio Dine

JuelaHamati

Julian Dedaj

JuvinaQevani

KastriotSulka

KlodianLata

Klodjana Shala

Kosta Barka

Kreshnik Çollaku

Kristi Koçibelli

Laura Vorpsi

LealbaPelinku

LedianaFratari

LedinaMandia

LiljanaCingu

LiljanaElmazi

LinditaProtoduari

LisanderHoxha

Luan Hoti

Luan Mustafaj

LuigjGjergji

Luis Hoxha

Lulzim Omuri

Mal Berisha

MarinelaZiu

Martin Biba

Mateo Spaho

MegiBalliu

Meri Poni

MersiShehu

MimozaHasekiu

Minushe Lazaj

MirelaBogdani

MirelaKarabina

MirelaTabaku

Monika Qosja

Murat Basha

MyqeremTafaj

Nada Kallçiu

Ndriçim Mehmeti

NevilaXhindi

NiaziKosovrasti

OlsiKarapici

OrielaNebijaj

Osman Metalla

PatrikSadikaj

Paulin Marku

Paulina Hoti

PëllumbBerisha

Përparim Caca

Petraq Milo

PrelGjoni

RajmondaBulku

Ramiz Çoba

Ramona Tullumani

Redon Zogaj

ReilaBozdo

ReldarDedaj

ResildaKalija

Robert Budina

Roberto Caparota

Roland Bejko

Roland Kercuku

Rudi Sata

SahitDollapi

SajmirKoreshi

SajmirShatku

SelamiXhepa

ShkëlqimHoxha

ShkelqimKrasniqi

ShpresaBreçani

SilviBardhi

SkerdjanDhuli

SokolRuka

SorinaKoti

Spiro Cura

Spiro Vaso

SuzanaGuxholli

TasimMema

TaulantZeneli

TaulantaJupi

TeutaStarova

Tomorr Alizoti

ValbonaMhilli

Vali Vorpsi

Vendim Demaj

Viktor Bella

Xheraldo Dashi

XhevdetMehmetaj

XhuljetaKertusha

Ylber Vata

YlliKupi

Zaim Kupa

Zhaneta Ndregjoni