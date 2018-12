PD përgëzon publikisht Sandër Lleshajn: Bravo, bravo zoti Ministër!

PD ka reaguar ne lidhje me kapjen e lendes markotike diten e sotme ne Itali. Duke ironizuar ministrin e Brendshem Sander Lleshi, ne deklarate PD thekson se 1.5 ton droge ne Itali eshte nje sukses per Sander Lleshajn pak kohe pas emerimit te tij ne detyre.

PUBLIKIMI I PD:

“BRAVO” Ministri Rendit!

“Nje fillim i mbare”. Karabineria e Barit raportoi sot, se nje sasi 1.5 Ton marijuane (lende narkotike) eshte sekuestruar ne brigjet e Brindizit.

Sasia e lendes narkotike te sekuestruar, eshte e jashtezakonshme. Vlera e saj ne treg llogaritet ne 14 miljone Euro(💶 ).

Sipas raportit zyrtar te Policise se Barit, lenda narkotike vinte nga Shqiperia.

Ndersa pala italiane ben perpjekje te vazhdueshme duke monitoruar brigjet e Brindizit dhe te Barit, ne nje beteje te hapur me trafikantet, adriatiku eshte kthyer ne autostraden e trafikimit te lendeve narkotike.

Faktet tregojne, se policia shqiptare u ka dhene dhe vazhdon tu jape mbeshtetje trafikanteve, grupeve kriminale te levizin lirshem duke kontrolluar dhe zoteruar jo vetem detin, por trafikantet, grupet kriminale jane kthyer ne zoter te koridoreve toksore dhe ajrore.

Lidhjet e pushtetit me krimin jane shume solide.

Policia eshte e paafte qe minimumi te largoje nga rradhet e policise te gjithe ata drejtues qe jane te vertetuar se kane lidhje me krimin dhe bandat kriminale.

Kjo ka vetem nje pergjigje: Kjo qeveri ka ardhur ne pushtet e mbeshtetur nga krimi, nga grupet kriminale, droga , korrupsioni dhe tani eshte e detyruar qe tu sherbeje, duke cenuar rende Sigurine Kombetare, duke shkelur ligjin dhe te gjitha procedurat ligjore. Perpjekjet e qeverise se narko trafikut per te luftuar krimin, korrupsionin, per te patur rend dhe siguri ne kete vend jane zero.

Qeveria po punon qe te cimentoje lidhjet e saj me krimin nepermjet proçeduarave “Alla Droga”, te tenderave mega korruptive, aspak transparente dhe ligjore.

Sigurisht qe kjo sasi eurosh dhe te gjitha shkeljet e precedurave antiligjore, do te jene te destinuara per te blere zgjedhjet dhe vetem zgjedhjet.

Deklarata eshte publikuar nga deputeti Xhemal Gjunkshi.