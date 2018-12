Patozi e thotë hapur: Kam bërë divorc me partinë e Bashës

I ftuar në emisionin “Kjo Javë” në News24 ish-nënkryetari i Partisë Demokratike, Astrit Patozi teksa është pyetur pse nuk ka marër pjesë ditën e sotme në nderimet që u bënë në Qytet Studenti, ka deklaruar se me partinë e Lulzim Bashës ka bërë divorc.

Patozi ka thënë se edhe nëse me Bashën nuk do të kishte pasur krisje sërish nuk do të kishte marrë pjesë në nderime.

“Kam bërë një lloj divorci me partinë e Bashës. Por duhet ta them se nuk do isha edhe po të mos kisha asnjë krisje me Bashën.

Madje do bëja thirrje në “Facebook” që, doni tëshihni çfarë ishte ajo protestë, shkoni tekMinistria e arsimit sepse atje do të shini deri diku atë protestë. Kurse kjo e sotmja ngjante njësoj si të shkosh të përkujtoshtë rënët e ushtrisë, kur ushtria kishte nisuar një luftë tjetër”,- tha Patozi.