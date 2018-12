Pasi bëri thirrje për luftë, Berisha: Të rinjtë shqiptarë do pëmbysin Ramën

Në fjalën e mbajtur në Akademinë Politike 2018 të FRPD, i organizuar me mbeshtetjen e fondacionit Konrad Adenauer, ish kryeministri deklaroi mbështetje të plotë për protestën e të rinjve teksa garantoi se do të përmbyset qeverisja “Rama” dhe do vijë një qeverisje e re.

“Ju keni qenë edhe jeni, pjesë e rëndësishme të asaj protestës studentore, e cila po iu bie borive anë e mban Shqipërisë me mesazhin se Shqipëria do të ecë e sigurt drejt BE-së.

Sistemi i Ramës quhet Kakistokraci, më i keqi i të këqijve. Ky është regjimi i Edi Ramës. Ky është regjimi i grushtit të shtetit. Të rinjtë shqiptarë do të triumfojnë.

Iu bëj thirrje çdo qytetari, të rinjve dhe të rejave, prindërve që të bashkohem me studentët. Flamuri i tyre duhet të fitojë, e drejta e tyre duhet të fitojë.

Sistemi i tyre që duan të fitojnë, është sistemi i duhur. Shqipëria nuk bëhet zonjë e Europës me krim dhe drogë”, tha mes tjerash Berisha. /Lajmifundit.al