Pas Ramës, Basha i përvishet keq Ruçit: Mbaje qetësinë apo ta mbaj unë?

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, po mban fjalën e tij nga foltorja e Kuvendit të Shqipërisë, lidhur me propozimin opozitës për vetingun në politikë, që sipas tij është e njëjta gjë që po u bëhet gjyqtarëve, prokurorëve e policëve.

Ndërsa akuzoi qeverinë si e ardhur në pushtet me anë të krimit, në sallë maxhoranca filloi me ovacione e kundërshtime, ndërsa Basha kërkoi nga kreu i Kuvendit që të mbante qetësi ose në të kundër të do ta bënte ai vetë.

“Mbaj qetësi Gramoz Ruçi, apo ta mbaj unë? Jo mos më bëj me dorë, thuaju të mbajnë qetësinë”, – tha Basha.

Kryedemokrati u shpreh se “Bashkimi i të gjithë qelbësirave është strategjia e Edi Ramës për të marrë pushtetin. Fatura e bashkimit të të gjithë këtyre qelbësirave është dëshira e shqiptarëve për tu larguar nga vendi.