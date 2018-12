Pas akuzave për tenderin, reagon OST

Pas skandalit të publikuar në lidhje me kompaninë Dunwell Haberman, e cila sipas Agjencisë së Prokruorimit publik thuhet se ka përfituar një tender me vlerë 11 milionë euro nga Operatori i Sistemit te Transmetimitr, vjen reagimi nga ky i fundit.

REAGIMI

Sqarim i Operatorit te Sistemit te Transmetimit (OST)

Referuar rastit te publikuar ne median online per nje kontrate qe kompania DH Albania ka patur me Operatorin e Sistemit te Transmetimit, OST sqaron se qe ne momentin kur eshte njohur me permbajtjen e dokumenteve te shfaqura ne emisionin “Te Paekspozuarit” ne News 24, ky institucion ka marre masat per pezullimin e njeanshem te kontrates.

Detajet e metejshme do behen te ditura ne nje komunikim te dites se neserme.