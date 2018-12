Paralajmëron Berisha, ja çfarë do të ndodhë pas ndryshimeve në qeveri

Ish-kryeministri i vendit, Sali Berisha ka komentuar ndryshimet e sotme në qeveri, të bëra nga kryeministri Edi Rama.

Përmes një statusi në rrjetin social “Facebook”, Berisha shprehet se shefi i ekzekutivit përmbysi qeverinë përpara se të largohet edhe ai vetë për në azil.

Reagimi i plotë:

“Edvini permbys qeverine para largimit te vet per azil politik! Te dashur miq, sot kreu i krimit te organizuar dhe mafies shteterore me te rrezikshme te Europes para largimit per azil politik permbysi qeverine e tij. Per narkoministrat qe u larguan per shumicen dermuese te tyre me tre fjale mund mund te thuhet:

Erdhen, vodhen, iken! Midis tyre kishte perfaqesues te klaneve kriminale mafioze me te rrezikshme te Shkodres, Korçes, Elbasanit si dhe hajna te kalibrit boteror, tradhetare qe shiten 2000 km det Greqise si Niko Peleshi, Ditzi Bushati, Dam Gjiknuri, hajna te kalibrit boteror si Gjiknuri, Ahmetaj, ndrikulla te cilat me parate e takspaguesve ndertuan vila luksoze apo lumturuan vehten dhe vellaun e tyre etj, etj si Nikolla dhe Kumbara, Felaj (te ciles per gjobat qe priste i mori burrin peng mafia).

Zevendesuesit, qe se shpejti do e percjellin Ramen gjer ne aeroport per ne azil politik, gjendet armiku i eger i studenteve qe kerkoi perdorimin e dhunes dhe FNSH kunder tyre, avokati i fuqishem i trafikut te droges dhe korrupsioni te Karavastase, Erion Braçe; Kumbar Shalsi, famoz per pohimin e tij se “do te vjedhim me lezet”; burri apo bashkjetuesi i gruas se dyte te Rames, Delina, i lidhur si mishi me thoin me grupet kriminale te Gjirokastres dhe Tepelenes, Çuçi; ndrikull Belinda, e denoncuar per afera korruptive; perfaqesuesi i kryeargatit Baton Haxhia ne ministrin e jashtem, autor i deklaratave skandaloze dhe duket idhtar i coptimit te Kosoves, Caka;

Ndrikull Spiropali, famoze per pasurite perrallore qe ka vene ne dogana, mori shperblimin nga Skenderbuçi i saj; ndrikulla e financave Dena eshte kryemikesha dhe emertese e vet Linda Rames, nuk ka nevoje per komente si dhe ndrikulla te tjera.Shkurt, ky eshte kabineti i kapitullimit apo i funeralit politik te Kallam Deshtakut para largimit te tij nga Shqiperia! sb”, shkruan Berisha.