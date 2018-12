Pa asnjë filtër, Majlinda Zeka i nxjerr publikisht të palarat Majkut

Gjithçka nisi nga një koment në rrjetin social Instagram, ku Majk i tregonte fansave se Majlinda nuk e lejonte të takonte djalin e tij, megjithëse reperi kishte shumë dëshirë.

“Djalin tim nuk me le ta shoh nena e vete vetem sepse jemi ndare, ti s’mund ta dish cfare kam ne zemer e sa du ta kem afer.

Por pas ketij komenti ka reaguar Majlinda Zeka.

“Aspak e vertete, po e them une si nene. Cfare te pres nga nje njeri qe nuk kujdeset as per femijen e vete. Jo qe une e ndaloj me pa si cdo nene edhe une kam deshire per femijen timt e rritet dhe ne frymen e babait.

Po shpenzimet qe nga lindja e djalit deri tani, nevojat financiare i merr persiper vetem familja ime. A e meriton ti me e pa? Dhe mos te flas me teper te tregoj cfare padie ke bere me kete qe e the mund edhe ta publikoj. Turp”- i kthehet Majlinda, e cila nuk e ka lënë me kaq.

Ajo ka publikuar në profilin e saj në Instagram një foto të Roanit kur ishte ende foshnjë dhe ja ka numëruar një për një Majkut sjelljet e tij, të cilat sipas Majlindës ishin të pahijshme.

“Asnjëherë nuk kam dashur që problemet e shqetësimet ti bëj publike, aq më pak ato të cilat kanë të bëjnë me Roanin. Kam heshtur gjithmonë në lloj lloj situate, por nuk do të hesht kësaj rradhe kur dikush e përdor famën për “të arsyetuar” mosveprimet e duhura.

Një person i cili e ul çdo femër pasi e përfundon lidhjen tregon më së miri ç’ka në brendësinë e tij. Nuk jam këtu për tu bërë avokati i askujt, por vetëm të them publikisht që kam forcë, guxim dhe krenari të luftoj e ti qëndroj përballë të vërtetës.

Për mua Roani është bota ime, do të doja shumë të ishte kështu dhe për babain e tij, sepse pikërisht jam unë ajo që ndarjen e kam pranuar si një rrethanë shumë normale, por kjo nuk do të thotë që e kam paramenduar që një baba biologjik dhe këtë fryt i cili sot frymon dhe rritet dhe e zbukuron jetën time çdo ditë, do të bëhet “vegël” për të thënë të pavërteta.

Ky “serial” ka filluar me tendencën për ta mohuar atësinë, pastaj për ta pranuar dhe pastaj për të dytën herë për ti vënë dilemë kësaj të vërtete.

Nuk ka asnjë qenie që e pranon ndarjen shumë normale, por jo edhe tendencat e tilla për të më lënduar e thyer sa herë që i duhet dikujt të bëjë lidhje tjetër dhe pastaj kur të jetë i lirë të thotë që nëna e ndalon të shohë fëmijën.

Unë përgjigjem para komentuesve, por si do i përgjigjesh ndërgjegjies tënde ose kur djali të rritet e të pyesë për të gjitha këto drama që do mbesin dëshmia më e mirë në internet? Ndoshta edhe atëherë fajin do e adresosh tek unë, por shpresoj që të të trokasë ndërgjegjia një ditë dhe për hir të gjakut tënd dhe asgjë më shumë, të mos i krijosh fëmijës tënd parehati në fëmijëri.

Zoti do të na gjykojë secilin, as më shumë në këtë rast mua si nënë e ty si baba, e deri atëherë më mirë të mos i arsyetohemi askujt, vetëm vetes karshi Roanit. E unë për këtë do jetoj shumë e qetë, derisa edhe jetën jam e gatshme ta fal për të, e ta përmbush çdo zbrazëti të atij, sado e vështirë të jetë.

Njerëzinë dhe karrierën të kisha sugjeruar ti mbash larg njëra-tjetrës, sepse njëra të sjell famë dhe para, e tjetra të bën të jesh ky që je e që tregon që brenda teje zgjohet një ndërgjegjie jo e pastër, duke e arsyetuar veten përmes postimeve.

Nëse asgjë më shumë nuk do të ndodhë, Roanit do t’ja shpjegoj që babai yt ka qenë një këngëtar i famshëm dhe i suksesshëm, shumë i talentuar, sepse nuk do të di çfarë ti tregoj më shumë. Kur të fillojë të flasë, do të bindesh që do ti dëgjojë këngët e tua, e do dëshmoj që unë e vë në gjumë me këngët e tua, sepse është e vetmja afërsi që e ka me babin, e kjo nuk është për fajin tim apo sepse unë dua kështu. Mos u merr me të pavërteta.

Tek e fundit mbylle këtë luftë përmes rrjeteve sociale, drejtësia do të përgjigjet edhe për kërkesën tënde që don ta takosh djalin. Vetëm pak durim.”- ka shkruar Majlinda në postim.