Noizy sqaron lidhjet me partitë politike

Deklarata e reperit Noizy dy ditë më parë, që u bënte thirrje studentëve të pranonin propozimin e kryeministrit Rama për të vënë pikat mbi i përmes dialogut, shkaktoi një furtunë reagimesh në Instagram.

Pjesa më e madhe e ndjekësve të tij e kritikonin Noizy-n që mbajti një qëndrim politik, duke mbështetur kreun e qeverisë.

Por sot reperi ka reaguar sërish në Instagram, ku shkruan se nuk i “rr*het” as për njërën nga partitë politike.

“S’më rruhet as për PS as PD as LSI”, shkruan reperi duke na treguar se nuk mbështet asnjërën nga partitë.

Më tej ai me ironi shprehet se dialogu nuk bën, ndaj ju thotë një “bravo” studentëve për të vijuar me protesta pa rrugëzgjidhje:

“Mos bëni Dialog. Dialogu nuk bën. Jeni shumë mirë kështu siç e keni nisur. Bravo ❤️ Ju Uroj fat shpresoj t’ia dilni mbarë”.