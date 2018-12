Meteorologët parashikojnë mot të ftohtë dhe për ditën e sotme.





Në orët e para të mëngjesit temperaturat variojnë deri në -4 gradë Celsius ndërkohë që do të rriten me kalimin e orëve deri në 14 gradë Celsius në orët e mesditës.



Moti do të jetë përgjithësisht i kthjellët dhe me vranësira lokale.