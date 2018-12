Nënat nuk i duan të gjithë fëmijët njëlloj/Ja ç’thotë shkenca

Prindërit thonë se i duan të gjithë fëmijët njëlloj, por pyetja është a i ushqejnë të gjithë njëlloj? Kësaj pyetje i është përgjigjur një studim në fushën e shkencave sociale.Përgjigjia është: “ Jo nënat nuk sillen njëlloj me të gjithë fëmijët.”

Diçka është e sigurtë, ankthi, mbi të gjitha ankthi i nënave me fëmijën e parë është më i madh. Mungesa e ekseprencës si dhe frika bëjnë që fëmija të rritet duke u kontrolluar vazhdimisht. Përpos kësaj sendet e nevojshme për fëmijën duhet të jenë të gjitha të kushtueshme.

Për fat të keq me fëmijën e dytë nuk ndodh e njëjta gjë, ai përdor karrocën e përdorur nga fëmija i parë dhe luan me lodrat e blera për vëllain ose motrën e madhe. Në fakt më i rëndësishëm se këto është vëmendja që merr fëmija i dytë nga nëna, sipas studimeve nënat luajnë më shumë me fëmijën e parë se sa me fëmijën e dytë.

Kjo sjellje sigurisht që ka pasoja. Sipas studimit, fëmijët e dytë janë më socialë si dhe më të hapur për të komunikuar me të huajt. Fëmijet e lindur të parët nga ana tjetër janë më të kujdesshëm kur zgjedhin të ndërveprojnë me dikë.

Për të arritur në këto përfundime janë vëzhguar 55 nëna përmes videove dhe testeve psikologjike. Më pas edhe fëmijëve u janë bërë teste, në mënyrë që marshi i gabimit të ishte më i vogël.