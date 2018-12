Ndryshime themelore në qeveri? Rama mbledh urgjentisht Kryesinë e PS-së

Kryeministri Edi Rama ka mbledhur sot Kryesinë e Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur sot Kryesinë e Partisë Socialiste.

Bilanci politik por edhe ai qeverisës mësohet se janë në axhendën e kësaj mbledhje.

Kujtojmë se kjo mbledhje vjendisa ditë para Asamblesë Kombëtare të PS.

Mbledhja e fundit e kryesisë u zhvillua me 7 shtator, ndërsa në fokus të saj ishin diskutimet për zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen me 30 qershor, saktësisht pas 6 muajsh.

Kjo mbledhje vjen pas pushimit të protestave të studentëve, të cilët protestuan për më shumë dy javë para ministrisë së Arsimit dhe kryeministrisë, duke kërkuar plotësimin e 8 pikave.

Pavarësisht ftesës për dialog nga shefi i qeverisë, studentët nuk kanë pranuar një ofertë të tillë duke u shprehur se pas pushimeve do të rikthehen sërish në rrugë.

Ndërkohë mbledhja e Asamblesë Kombëtare duhet të ishte zhvilluar disa javë më parë, por shkak për këtë shtyrje janë bërë emërimet e kryetarëve të partisë në disa bashki të vendit duke bërë që Asambleja të caktohet me 28 dhjetor.