Mjerimi arrin kulmin në familjen tiranase: Ëndërrojmë sikur po hamë buk…

Rasti i Sine Koldashit ka prekur zemrat e shumë shqiptarëve. 36-vjeçarja jeton në fshatin Laknas të bashkisë Kamëz, së bashku me pesë fëmijët e saj në një dhomë të vogël. Ndërkohë apelit të fëmijëve i janë përgjigjur shumë qytetarë të cilët kanë shprehur dëshirën për t’i ndihmuar.

Prej vitesh Sinia dhe Erjola, vajza e madhe dhunoheheshin nga bashkëshorti. Deri në pikën ku Sinia humbi fëmijën kur ishte shtatzënë, pasi ky i fundit e hodhi nga ballkoni.

Prej 3 vitesh tashmë ai ndodhet në burg, duke lëmë mëshirë të fatit 5 fëmijët e vegjël. Në pamundësi për t’i siguruar fëmijëve të vetë as bukën e gojës, Sinia rrëfen se shumë herë ka menduar edhe t’i japë fund jetës.

Erjola 13 vjeçe, Besarti 11 vjeç, Jurgeni 10 vjeç, Halili 9 vjeç dhe Eni 3 vjeçe. Janë shumë të vegjël, por çdo natë kanë një lutje. Ajo nuk është të hanë bukë, por të kenë gjithmonë pranë nënën e tyre.

“Kemi shumë frikë kur mami na thotë që nuk do të jetojë më. Nuk kam frikë se nuk do të kemi me kë të rritemi, por dua të jetoj me mamin. Jo për të ngrënë bukë. Nuk ka gjë, pa ngrënë, një herë dy herë, nuk do të rrimë gjithmonë. Do të hamë ndonjëherë kur të na japin.”

Pesë fëmijët veç vuajtjes nga mungesa e babit, pamundësisë për të ngrënë bukë dhe varfërisë ekstreme; i duhet të përballen edhe me përbuzjet në shkollë, shkruan Tirana Today.

“Kemi shumë ftohtë këtu ku jemi. Tani që jemi pushim nga shkolla, ndonjëherë rri pa çorape, se i kemi një palë, por i kam ruajtur kur të filloj shkolla në janar.

Nuk luan asnjë me mua, sepse më tallin dhe as nuk më lënë apo të më afrojnë në lojë. Më tallin më thonë ti je e varfër, e ke babin në burg. Në pushimin e gjatë nuk dal fare, rri në klasë. Pushimi është për të ngrënë bukë, ne nuk kemi, ndaj nuk dal”; rrëfen mes lotëve Erjola. E cila pret që këto festa dhe këta fëmijë t’i festojnë si gjithë të tjerët.