Mjalti dhe hudhra bashkë do t’ju shpëtojnë nga këto sëmundje

Nuk ka asnjë familje që nuk mban të paktën një kokërr hudhër në kuzhinë. Ndoshta nuk të pëlqen hudhra, por duhet ta dish shumë mirë që është një bimë medicinale antibakteriale që ndihmon për të shëruar shumë sëmundje.

Mes shumë sëmundjeve të tjera hudhra ndihmon dhe në trajtimin e

Kollës

Dhimbjet e gojës

Ftohje

Infeksion lëkure

Hudhra është në gjendje që të reduktojë nivelin e glicemisë dhe të përmirësojë presionin e gjakut.Gjithashtu kjo përzjerie ndihmon në forcimin e sistemit imunitar edhe të personave me AIDS. Nëse këta persona konsumojnë hudhra çdo ditë vihet re një lloj ndryshimi.

Megjithatë, shumë njerëz nuk mund të hanë hudhra të fresëta, sepse shija është shumë e fortë. Në atë rast, mund të ti vendosësh në ujë të vluar,ose thjesht përdor recetën që të sjellim në këtë artikull.

Kur presim hudhrën ndihmojmë në çlirimin e alliçinës që është shhumë i fuqishëm. Kështu që thjesht hidhni hudhrat e shtypura dhe hidhni mjaltin sipër.

Vendoseni përzierjen në një vend të errët për 2 ose 4 javë. Më pas konsumoni vetëm nga një lugë të përzierjes për 3 muaj. Në këtë mënyrë do të mund të forconi sistemin imunitar si dhe do të ndihmoni veten në lidhje me problemet kardiovaskulare, si dhe me problemet e tjera.