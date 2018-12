Merr fund dominimi 10-vjeçar i Ronaldos dhe Messit, Modric fiton Topin e Artë

Luka Modric i ka dhënë fund dekadës se Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo, duke fituar sot në Paris Topin e Artë

Kroati pati sukses të madh në Ligën e Kampionëve, ku fitoi tri herë me radhë me Real Madridin, derisa me skuadrën e tij modeste, Kroacinë, arriti në finale të Botërorit në Rusi që u mbajt këtë verë.

Prej 2008 ky çmim është ndarë në mes të Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldos.

Por kësaj here Modric u votua më 753 pikë, duke u përcjell nga ylli i tanishëm i Juventusit, Cristiano Ronaldo më 476 pikë.

Antoine Griezmann është i treti më 414 pikë, pastaj Kylian Mbappe më 347 pikë.