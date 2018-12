Këngëtarja shumë e njohur dhe e dashur për publikun, Maya, është bërë nënë për herë të parë.





Në një foto të publikuar në profilin e saj në Instagram, këngëtarja ka pozuar krah karrocës së të birit, si dhe ka zbuluar emrin që ka zgjedhur për të.

“Gezuar Krishtlindjet! Kete vit jane Krishtlindjet me te bukura te jetes sime,pasi Zoti me bekoi me nje djale. Edhe nje here gezuar dhe Zoti ju bekofte! Me dashuri ,Maya&Jonas.”- ka shkruar ajo krahas fotos.