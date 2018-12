Maturantja u hodh nga kati i tretë i shkollës, zbardhen dëshmitë

Zbulohet shkaku i ngjarjes se rende qe ndodhi dje, ku një 18-vjeçare ka rrezikuar seriozisht jetën, duke u hedhur nga kati i tretë i shkollës, në Tiranë.

Fatmirësisht ajo ndodhet jashtë rrezikut për jetën, me disa fraktura për shkak të hedhjes nga lartësia dhe dje pasdite ka lënë spitalin, duke shkuar në shtëpi.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 12:00, në shkollën e mesme “Myslym Shima”, në Yzberisht, ku maturantja me inicialet M.B., pas një zënke me një shoqe, është hedhur nga dritarja e korridorit, në katin e tretë.

Burime nga shkolla ku ndodhi ngjarja thanë se vajza, e cila kishte pasur edhe më parë probleme të kësaj natyre, zënka me vajzat e tjera, ka shfrytëzuar pushimin mes orëve për t’u sqaruar me shoqen, me të cilën kishte pasur një konflikt për çështje banale.

Dëshmitarët kanë pohuar për Policinë se mes dy nxënëseve ka pasur edhe një konfrontim fizik dhe në sherr e sipër, 18-vjeçarja M.B. është hedhur nga dritarja. Në vendin e ngjarjes kanë shkuar menjëherë shërbimet e Komisariatit Nr.6 dhe një ambulancë që e ka transportuar me urgjencë në Spitalin e Traumës.

I kontaktuar nga gazeta “Panorama”, drejtori i shkollës, Ridvan Shkurti, tha se ngjarja nuk ka lidhje me procesin mësimor, por ka ndodhur pas një zënke banale që maturantja ka pasur me një shoqe.

“Unë kam qenëgjatë gjithë ditës në kontakt me mjekët, me Policinë, me familjen e vajzës dhefatmirësisht ajo nuk ka më asnjë rrezik për jetën. Ka disa fraktura dheaktualisht e ka lënë spitalin dhe ndodhet në shtëpi. Ngjarja është tërësishtbanale dhe nuk ka lidhje me procesin mësimor. Për fat të mirë u mbyll pa pasojaserioze”, u shpreh Shkurti, në një prononcim për gazetën. Nga ana tjetër,Policia tha se ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave tëngjarjes./ Panorama