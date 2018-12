Majko flet për reagimin e Ramës kur i dorëzoi dorëheqjen

Ministri i Diasporës, Pandeli Majko në intervistën e tij në studion e emisionit “A show” në News 24 ka treguar për herë, të parë se i ka dorëzuar kryeministrit Edi Rama dorëheqjen e tij nga posti, por që i është refuzuar.

Majko ka thënë se dorëheqjen nga posti i ministrit e ka dorëzuar pas përplasjes për çështjen e “Teatrit Kombëtar”.

I ke bërë ndonjë pyetje vetes Pandi pse kryeministri ka ndaj teje një sjellje relativisht si me thënë jo domosdoshmërisht të përulur por të kujdesshme. Si me thënë, me çfarë mund ta kishte trembur ti atë?

Me asgjë. Unë të nesërmen shkova i dorëzova dorëheqjen.

Të cilën ai nuk e pranoi duke thënë çfarë?

Unë nuk kisha ndërmend ta pranoja mospranimin e tij por boll disa fjalë që nuk vinin nga kryeministri por vinin nga Edi, që unë të thashë e kam mik më ndryshuan mendjen.