Liderja e re e CDU-së: Merkel është e sigurtë

Shefja e re e kristian-demokratëve gjermanë, Annegret Kramp Karrenbauer, ka dhënë intervistën e parë të saj për Deutsche Welle duke garantuar se me të, kancelarja gjermane Angela Merkel është e sigurtë edhe për tre vitet e mbetura të mandatit të saj.



“Ne kemi një qeveri federale që është zgjedhur për këtë periudhë legjislative. Angela Merkel ka thënë se do ta çojë deri në fund mandatin dhe kongresi i partisë tregoi shumë qartë se kjo është ajo çka të gjithë duan dhe kjo është ajo që unë dua. Dhe mendoj se si lidere e partisë, duhet të garantoj që kjo qeveri të ketë stabilitetin që i nevojitet për të përmbushur mandatin e saj”, deklaroi Kramp-Karrenbauer.

Kramp-Karrenbauer mundi të marrë vetëm 51% të votave në balotazh, kundrejt rivalit të saj kryesor, biznesmenit dhe konservatorit Friedrich Merz. Kandidati i tretë, Jens Spahn, u eleminua në raundin e parë.

Shumëkush në partinë e saj do të donte që CDU-ja të bëhej më konservatore për të përballur sfidat populiste. Edhe pse shpesh e quajtur “Mini Merkel” nga shtypi gjerman, Kramp-Karrenbauer e distancon veten nga kancelarja gjermane me politikat e saj më konservatore. Detyra e saj e re tani është të rinovojë partinë me një kurs të qartë dhe me komunikim të hapur.