Kuvendi Kombëtar/ Demokrati-Bashës: Korigjojeni pisllëkun pa qenë vonë

Demokrati Vasil Ndreko, emri i të cilit ishte në listën e hartuar nga Lulzim Basha me emrat kandidatë për në Këshillin Kombëtar, ka sulmuar ashpër kryedemokratin, pasi ky i fundit nuk e ka pyetur nëse do të ishte pjesë e listës.

Në një postim në rrjetet sociale, Ndreka ka kërkuar që t’i jepet fund proceseve fallso brenda PD-së, ndërsa ka kërkuar që të rregullohet sa më shpejt pisllëku i krijuar, pa qenë tepër vonë.

Postimi i plotë:

Qesharake, e turpshme dhe e papranueshme! Une nuk kam asnje dijeni dhe kontakt, emri im ne listen e kandidateve per keshillin Kombetar te PD. Hiqni dore nga proceset fallse!

Kam deklaruar ne konferencen per zgjedhjen e kryetarit te PD dega Fier ne 2014 kur dhashe doreheqjen ne salle; Erdha ne PD me floke te zinj dhe faqe te bardhe, nuk desheroj te iki me floke te bardhe dhe faqe te zeze; prandaj dorehiqem!

Kesaj deklarate i qendroj edhe sot!

Kush e vuri emrin tim ne liste pa me pyetur dhe pa miratimin tim?

Keni apo nuk keni turp kur trumbetoni se po beni nje proces zgjedhor transparent dhe super perendimor?

Korigjojeni pisllekun pa qene vone!