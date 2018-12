Kush janë 5 të famshmit që dolën kundër studentëve për Ramën

Protesta e studentëve, që kërkojnë ulje të tarifave të studimit dhe përmirësim të cilësisë së arsimit ka pasur edhe kundërshtime nga personazhe publik, te cilet e konsiderojne kauzen e tyre si jo reale.

Gazetari Karlo Bolino, këngëtarët Noziy dhe Rezarta Shkurta apelojnë që të rinjtë t’i përgjigjen pozitivisht ftesës së kryeministrit Rama për dialog, edhe pa u plotësuar fillimisht tetë kushtet e parashtuara qe ne fillim

Qëndrim më radikal ka shprehur analisti Shpëtim Nazarko dhe gazetari Mane, të cilët janë pozicionuar kundër protestës, e cila sipas këndvshtrimit të tyre organizohet nga mbetësit dhe katranjozat, shkruan Politiko.al.

Carlo Bolino – Pronari i televizionit Report TV është një ndër mbështetësit e idesë së kryeministrit, duke u kërkuar të rinjëve që të dialogojnë me kryeministrin për të realizuar tetë pikat e propozuara për ndryshimin e gjendjes në arsimin shqiptar. “Përtej shfryrjeve të zakonshme vulgare dhe alogjike të hater-ave te facebukut, paradoksi i kësaj situate është se fjala “dialog” po identifikohet automatikisht me Edi Ramën, i cili e propozon atë me këmbëngulje, dhe ky identifikim është një pasojë anësore e protestës, që rrezikon të kthehet në një bumerang për kundërshtarët e tij politikë. Nuk ka kryeministër perëndimor që nuk do ta kishte ëndërr të përmendej emri i tij krahas fjalës “DIALOG”, që është kyçi i çdo demokracie të vërtetë”, shkruante Bolino në një editorial të publikuar dje.

Shpëtim Nazarko – Qëndrimi i analistit është paksa ndryshe, pasi jo vetëm që nuk i mbështet të rinjtë por shkon deri aty sa pohon se po luftohet për të drejtat e ngelësve. “Unë do të jem me studentët kur ata të kërkojnë këtë gjë së pari. Tani nuk jam me ta. Duke luftuar për të drejtat e ngelsave dhe kushtet e konvikteve, më duket se i ngjajnë ca lypsave të mjerë që kërkojnë një krodhë bukë aty në cep të rrugës”, mendon Nazarko.

Bledi Mane: Gazetari ka kundërshtuar që prej ditës së parë lëvizjen e të rinjve. Përmes statuseve të ndryshme në ‘Facebook’, ai i ka quajtur ata si: dembelë, ngelsës dhe katranjoza. “Janë studentë dembelë, nuk mesojnë, kanë marrë nota katra, kanë ngelur në klasë! Dhe turma vërdhonte rrugeve te metropolit. Sot Tirana jone u kthye ne kryeqytetin më grotesk te kontinentit. Protestuan ata, jo te varferit. Jo te papunet, jo sakatet, jo te margjinalizuarit, jo gratë e dhunuara por protestuan dembelet. Katranjozet, ata qe konsumojne parate e prinderve e kurre nuk shkojne ne shkolle”, shkruan Mane në një ndër statuset e tij.

Noizy – Këngëtari i muzikës rap është ka dalë me një qëndrim pro dialogut të kërkuar nga kryeministri Rama. Përmes një gjuhe kritikuese, ai shkon deri aty aq sa thotë se kjo qeveri nuk vret, ashtu siç ndodhi me 21 Janar. “Me vjen sinqerisht keq per te gjithe ata studente te shkrete qe me verte i duan keto ndryshime pa ndikimin e politikes. Pa marre parasysh as PD as PS, mblidhini forcat dhe largoni njerzit qe ju peshperisin mbas veshi. Te pakten kjo qeveri nuk po ju vret mes protestes dhe te mos mbaj asnje njeri pergjegjesi. Me sinqeritet ju dua dhe do jem me ju deri në fund, Por jo kshu, duhet me ul e me e mbyll me fitore per studentat, jo me sherr per parti! Ju kam”, shkruan këngëtari në ‘Instagram’.

Rezarta Shkurta – Këngëtarja dy ditë më parë u shpreh se ka qenë me parë me studentët, ndërsa tani jo më. Sipas saj, mospranimi i studentëve të dialogojnë me Ramën është kapriço e tyre. “Diçka nuk kuptoj unë. Kryeministri i Shqipërisë thotë: Do i plotësojë çfarë kërkoni por hajdeni të dialogojmë dhe rinia vazhdon akoma në PROTESTË? Deri dje isha me studentët, sot mendoj se po bëjnë kapriço…”, ishte komenti i Shkurtës në Instagram.