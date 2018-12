Kryemadhi në Lushnje, akuza të rënda ndaj Ramës

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, është duke zhvilluar një takim me strukturat e LSI-së në qytetin e Lushnjës.

Gjatë fjalës së saj, Kryemadhi deklaroi se Kryeministri Edi Rama po tenton të rikthejë vizat, në mënyrë që të zhvillojë shitblerjen dhe trafikimin e tyre

“Edi Rama do rikthimin e vizave, sepse do të bëjë shitblerjen dhe trafikimin e vizave.”-u shpreh ajo.

Më tej kryetarja e LSI-së theksoi se Rama është duke bërë çdo gjë vetëm për t’i vjedhur shqiptarëve edhe qindarkën e fundit.

“Edi Rama do vetëm që t’u vjedhë shqiptarët, ai do t’i vjedhë qytetarët deri në kacidhen e fundit, I do ta shkatërrrojë këtë vend.”-tha Kryemadhi.