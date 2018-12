Kryemadhi flet pa dorashka: Ore unë bëj dashuri me Metën, jo vetëm politike

Si rrallë herë më parë, kryetarja e LSI Monika Kryemadhi ka folur për marrëdhënien në familje me Presidentin Ilir Meta.

Monika tha se gjithë marrëdhënia e tyre në rreth 20 vite ka qenë e kushtëzuar dhe se tani mund të rrinë dhe të shijojnë.

“Ore dashuri me Ilir Metën bëj unë, mos e ki atë merak ti. Nuk bëj vetëm politikë…”- tha ndër të tjera Monika Kryemadhi.

Pjesë nga deklarata e Monika Kryemadhit:

Në 27 vite që unë jam me Ilir Metën, jeta jonë në çift ka qenë e kushtëzuar dhe tek fëmijët dhe në familje. Kjo është periudha më e bukur sepse atë pak kohë që rrimë e shijojmë, se dhe fëmijët janë rritur.

Ata janë me studime dhe na gjykojnë, kanë një qëndrim gjykues karshi nesh. Ka pasur raste që mendimet e mia me mendimet e Ilir Metës kanë qenë aq të kundërta dhe kemi ndenjur me javë pa folur.

Ore dashuri me Ilir Metën bëj unë, mos e ki atë merak ti. Nuk bëj vetëm politikë. Ilir Meta është shumë diplomatik. Kërkon gjithmonë stabilitet. Kurse unë jam më mirë një fund i tmerrshëm, se tmerr pa fund. Ilir Meta kështu ka qenë gjithmonë. /Lajmifundit.al