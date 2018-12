Policia e Shtetit ka publikuar listën me emrat dhe fotot e 31 personave më të kërkuar në qarkun e Shkodrës.

Në mesin e tyre janë persona të dënuar me burgim të përjetshëm për krime kundër njerëzimit, vrasje, vrasje me paramendim, si dhe persona të tjerë të dënuar me 25 vite.

Policia e Shtetit fton cilindo që ka dijeni mbi vendndodhjen e tyre të telefonojnë Policinë në numrin pa pagesë 112, apo aplikacionin “Komisariati dixhital”, duke ju garantuar anonimatin. Ndihmo dhe ti në sigurinë publike.