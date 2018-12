Këto vargje po bëjnë namin në rrjet: Këtu të vjedhin të gjithë…

Kjo është poezia që tregon realiteti shqiptar më e shpërndarë këto dit në internet.

Në këtë poezi që është shprëndarë me qindra herë në rrjet dhe është lexuar me mijra herë behet thirrje për bashkim kundër të keqes.

Dëgjojeni dhe lexojeni:

Laureta Kodra Shima



Po po do t’flas, aq sa toka të dridhet

Edhe sikur qafa në kaush t’më lidhet.

Do t’flas e do t’qaj hallet e vëndit tim

Që n’midis t’Europës ka mbetë jetim.

Do t’flas e t’shpërthej se nuk duroj mà

Qytetar të braktisun pa shtet dhe pa zà.

Shqiptarët e mi vëllazen të pa shpresë

Qindra vite vuejtje, 20 të tjerë harresë.

Sa keq më vjen që shtypjen e pranoni

Edhe vendin tuej aspak nuk e mbroni.

Fleni në gjumë, po ne shpine keni thikë

Se prej gjumit tuej kërkush nuk ka frikë.

Pse ndyhet ajri, bahet helm i zi?

Pse ikun Shqiptarët në jug dhe n’veri?

Pse përmbyten shpitë dhe gjaja e gjallë?

Pse në verë zjermit nuk mund ti bajmë ballë?

Pse droga lulëzon nën hundën e shtetit?

Pse shkollohen jashtë fëmijët e deputetit?

Pse pyjet po zhduken nga dita në ditë?

Pse po fshehet populli, prej kuj ka frikë?

Pse krimineli shihet tue bredhë në liri?

Pse i falet deti Grekut o vëllaznit e mi?

Boll u coptuem u rjepme së gjalli

Politikë e ndytë e ardhur prej djalli.

I drejtoni gishtin kuj ju del përballë

Me kollare lidhun nën jakën e bardhë.

Eh, të vraftë vuejtja që i bane ktij vendi

Do m’duhet nji shekull t’gjitha ti përmendi,

I shtove vetëvrasjet kur mjaft vetë po vret

Mue ma vën kambën hajdutin e ban mbret.

Diku grabitet ari diku grabitet banka

Diku kapet shteti i lidhun me banda.

Diku kapet hori me brekë nëpër kambë

Krevatin në zyrë dhe jargë nëpër dhambë.

Diku kërkojnë lek për një firmë a vulë

Zyre pa dritare që i vjen era shurrë.

Si mund të bahet shteti ç’do kush tue vjedhë,

Ku s’pushon hajduti as ditën me diellë.

Të vjedh spitali të vjedh ´drejtësia´

Të vjedh avokati të vjedh farmacia.

Të vjedh tregtari me kandar të vjetër

Të vjedh energjia të shton pak ma tepër

Të vjedh AMC-ja të vjedh VODAFONI

Të vjedh kompania që shtron rrugë betoni.

Të vjedh policia me gjoba kuturu

Të vjedh dhe bashkia me to gjithashtu.

Të vjedh karburanti që e ndynë qytetin

Të vjedh halabaku që e ka mirë me shtetin.

Vëllazen dhe motra, pra Shqiptarët e mi

Pash besën e Zotit dhe dritën në sy

Mos u kapni mes veti për fe as parti

Por të bahena bashkë për Nanen Shqipni,

Të çohena të tanë n’se e gjykojmë me vend

Nga horat në politikë mos t’marrim mend.

Ta bajmë shtetin – SHTET në ç’do fushë gjithkund.

Kjo politikë e zezë krejtë të marrin fund.

Ta kthejmë Shqipëninë të paster me hijeshi

Ti trashëgojmë fëmijëve një shtet me liri.

Të thonë ma vonë brezat që t’pakten u përpoqme,

Dhe jo që e rrënuem vendin dhe në flakë e dogjëme. /Lajmifundit.al