Kënga e Bebe Rexhës renditet e 3-ta në “Billboard”

Bebe Rexha vazhdon të jetë një nga këngëtarët më të suksesshme në botë.Ylli shqiptar, ka arritur që të radhitet e treta në listën e 10 këngëve të vitit nga Billboard.

Me këngën ‘Meant to be’ në bashkëpunim me Florida Georgia Line, ajo u klasifikua në këtë listë prestigjioze.Këtë sukese e ka bërë të ditur vetë këngëtarja përmes një postimi në rrjetin social, Instagram.

“Nuk mund ta besoj. Jam e shokuar. Çfarë viti i mrekullueshëm. Shumë falënderuese”, ka shkruar Rexha në imazhin e publikuar.Ndryshe, Bebe dy ditë më parë performoi në eventin e madh të Victoria’s Secret