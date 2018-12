“Këmbana të forta po bien”, Vasili shuplakë Ramës

Kreu i grupit paralamentar të LSI-së, Petrit Vasili në një postim në “Facebook” shkruan se kambana të forta po bien në Shqipëri, referuar protestës së studentëve para ambienteve të Ministrisë së Arsimit.

Më tej Vasili shkruan se Rama është bërë si qentë e rrugës, që i kanë lidhur nja ca teneqe tek bishti për të bërë zhurmë.

Postimi i plotë:

Rama me antimitingje si qeni i rruges me llamarina lidhur per bishti.

Studentet kane vene ne nje prove ekzistence dhe morali te gjithe shoqerine,ndersa Ramen & Co ne banken e te akuzuarit.

Kembana te forta po bien ne nje Shqiperi qe do te ndryshoje.

Mijra te rinj qe nuk kane me asnje minute kohe per te pritur kane perballe ca nepsqare dhe te paditur, qe u a thone emrin qeveritare.

Antimitingjet e Rames jane e vetmja gje qe i pjell mendja shterpe atij.

Sahati i ndryshkur Rames ka ngecur 28 vjet me pare,kur edhe atehere shterpoi,qe te pillte ndonje ide pervec ca skizofrenive qe e bene qesharak perpara te gjitheve.

Sot me ca majmune antimiting po do te gerrice protesten e studenteve dhe ti ngjitet asaj nga pas si zorre qorre.

Rama eshte bere sot si qeni i rrugeve, qe i kane lidhur ca teneqe te bishti per te bere ca zhurme dhe per te ngrene ne fund shqelmin sic cdo qen rruge qe bezdis dynjane.

Koha e shqelmit per qenin e rruges ka ardhur……