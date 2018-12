Kapen 4 mina me telekomadë, arrestohet në Lezhë Elbasanlliu

Janë sekuestruar gjatë ditës së sotme 4 mina me telekomandë dhe është arrestuar një person.

Gjatë aksionit policor në Lezhë është sekuestruar edhe 13 grame heroinë.

Në pranga ka rënë A.N. 52 vjeçar nga Elbasani I denuar më parë.

Ja njoftimi i plotw i policisë:



Finalizohet operacioni ” Trotyl”, i ndjekur me metoda proaktive



Sekuestrohen 4 mina me telekomandë si dhe rreth 130 gram lëndë narkotike e fortë Heroinë



Arrestohet në flagrancë poseduesi i tyre



Në vijim të punës për parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe goditjen e veprimtarive të kundraligjshme, duke vendosur para përgjegjësisë ligjore autorët e dyshuar, nga Sektori për hetimin e krimeve në Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë, falë një pune profesionale të mirëorganizuar të ndjekur me metoda proaktive disa ditore , u finalizua me sukses operacioni i koduar ” Trotyl”, duke goditur një tjetër rast të tentativës për trafikim të minave me telekomandë.



Si rezultat i këtij operacioni, u arrestua në flagrancë shtetasi :



– A.N. 52 vjeç, banues në Elbasan ( i dënuar më parë ).



Në qytet Lezhë, u kap me çantën sportive, brenda së cilës kishte fshehur 4 mina për shpërthim të telekomanduar nëpërmjet celularit, si dhe një sasi prej 130 gram lënde e dyshuar narkotike e fortë Heroinë.



Veprat penale në ngarkim të tij ” Trafikim i lëndëve plasëse ” dhe ” Prodhim e shitje e lëndëve narkotike” parashikuar nga nenet 282/a dhe 283 të Kodit Penal.



Materialet proçeduriale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës Shkallës Parë Lezhë për veprime të mëtejshme.