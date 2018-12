Kanosja e gazetarit Ylli Rakipi, Berisha: Edvin, gjej vrimë miu ku të futesh!

Ish-kryeministri Sali Berisha bën përgjegjës kryeministrin Edi Rama lidhur me kërcënimin e gazetarit dhe drejtuesit të emisionit “Të Paekspozuarit” Ylli Rakipi.

Në një postim në fb, Berisha paralajmëron Ramën se një qime floku po iu prek z.Rakipi apo çdo gazetari tjetër do të përgjigjet personalisht dhe nuk do të gjejë vrimë miu ku të futet.

Edvin gjej vrim miu ku te futesh!

Te dashur miq, gazetari i njohur Ylli Rakipi eshte kercenuar me jete. Autor i ketij kercenimi kriminal nuk mund te jete kush tjeter perveç armikut te eger te mediave dhe njeriu me i urryer nga rinia shqiptare, kryekorruptori i vendit, krye krye kreu i meduzes se krimit te organizuar, Edvin Kristaq Rama.

Me kete rast paralajmeroj ate se nje qime floku po iu prek z.Rakipi apo çdo gazetari tjeter do te pergjigjesh personalisht, nuk do te gjesh vrime miu ku te futesh, do perballesh si person me ndeshkimin me te merituar. Je i pashprese! sb